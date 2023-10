Laura Cremaschi, il lato A è da urlo: fan impazziti

Impossibile rimanere indifferenti di fronte a Laura Cremaschi, influencer bergamasca famosissima sui social: il lato A fa impazzire tutti

Quanti aggettivi occorrono per descrivere la modella e influencer Laura Cremaschi? Tanti, ma non riuscirebbero mai a farci capire appieno la bellezza di cui è portabandiera. Da diversi anni, ossia da quando ha dato alla luce il proprio profilo Instagram, Laura fa il pieno di like ogniqualvolta posta anche un semplice contenuto.

Una come lei può permettersi questo visti i numeri che possiede, sia su Instagram che su tutti gli altri social media. Laura Cremaschi, soprannominata affettuosamente dai fans Cremaschina, non è popolare soltanto sulla rete ma anche in tv: ha preso parte con successo a diverse trasmissioni Mediaset, tra cui Avanti un altro! – dove ha interpretato a meraviglia il ruolo della Bonas – e Temptation Island Vip.

I produttori televisivi non si sono fatti sfuggire la bellezza di Laura, una che già nel 2006 poteva vantare la vittoria di diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Padania. Da lì in poi è stato un percorso tutto in discesa, culminato con la popolarità raggiunta su Instagram

Laura Cremaschi: lato A invidiabile

Laura Cremaschi oggi è una splendida 36enne che continua a migliorare giorno dopo giorno e che non può non stupire tutti con la propria invidiabile bellezza. Una bellezza che in effetti è migliorata con l’avanzare dell’età. Del resto, basta dare un’occhiata al suo account Instagram per capire i motivi di tanta popolarità: ad oggi conta un milione di follower, un numero non arrivato a caso ma che è il frutto di tanto lavoro dietro le quinte.

Un personaggio come lei attira sempre le attenzioni e i complimenti di tutti, non potrebbe essere diversamente. Capelli biondissimi, occhi dolci e chiari, curve pericolose e lato A florido: tutto questo è la bellissima influencer di Bergamo che, tra le altre cose, sta pianificando un grande ritorno in tv.

Recentemente, a riprova della sua incredibile e duratura bellezza, la Cremaschina ha deciso di fare sul serio mostrandosi con un abito del tutto casual: jeans strappati anni Ottanta, scarpe bianche sportive e maglia di lana che non riesce a contenere il suo incredibile Lato A che si rivela appunto maestoso. Quest’ultimo è diventato protagonista anche nei commenti dei suoi utenti che come al solito non riescono a contenersi al cospetto di cotanta bellezza.