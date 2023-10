Juve nel valzer dei portieri: Perin in una big italiana

In casa Juve presto potrebbe esserci un vero e proprio valzer dei portieri. A partire da Mattia Perin che può lasciare i bianconeri e finire in una big italiana

Porte girevoli in casa Juventus. L0 è sempre stato in tutti i reparti, un po’ meno per quanto riguarda il ruolo di portiere. Infatti da qualche stagione il terzetto agli ordini dell’allenatore bianconero è sempre il solito: Szczesny, Perin e Pinsoglio. I tre sono affiatati dentro e fuori dal campo e fanno parte ormai di un gruppo di lavoro vero e consolidato. La prossima estate però le cose potrebbero cambiare anche per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore.

In particolare il valzer dei portieri in casa Juve può riguardare Mattia Perin, che presto potrebbe chiedere di essere ceduto per andare a giocare da un’altra parte visto che il ruolo di secondo seppur di lusso inizia a stargli stretto.

L’ex Genoa non è più un ragazzino e con l’avanzare degli anni potrebbe chiedere di cogliere al volo una delle ultime opportunità che gli si presenteranno per andare a fare il protagonista in un altro top club.

A dire il vero una big italiana sarebbe interessata all’estremo difensore. Il tutto a patto che si inneschi l’effetto domino e che tutti gli incastri del puzzle portino al suo addio ai colori bianconeri. Su di lui ci sarebbe la Roma, questo è il nome della big italiana che può puntare su Perin. Per arrivare a vederlo in maglia giallorossa però devono accadere un paio di cose.

Perin nel valzer dei portieri della Juve: su di lui c’è una big italiana

La prima è che la Juve dovrà tornare alla carica, come sembra, per Carnesecchi dell’Atalanta da affiancare a Szczesny. La volontà è proprio quella di portare l’ex Cremonese in bianconero per puntare su un portiere futuribile e abbassare l’età media anche di questo ruolo. A quel punto Perin potrebbe seriamente partire.

La seconda condizione per vederlo in giallorosso è che la Roma decida di puntare su Perin per sostituire Rui Patricio, che potrebbe essere arrivato alla sua ultima stagione nella Capitale. I Friedkin seguono già con grande interesse l’attuale estremo difensore della Juve. La pista è percorribile e potrebbe vedere dunque nella prossima stagione Carnesecchi a Torino e Perin a Roma.

