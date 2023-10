Bomba dall’Inghilterra: Conte-Mourinho, intreccio da urlo

Clamorosa indiscrezione di calciomercato su José Mourinho e la Roma. Anche Conte è coinvolto

Dal suo arrivo nella capitale, José Mourinho ha portato sicuramente un entusiasmo che non si vedeva da anni tra i tifosi giallorossi. Grazie alla vittoria della prima Conference League e alle recenti performance in Europa League, l’allenatore portoghese è entrato nel cuore dei romanisti, in una piazza spesso difficile da gestire.

Lo Special One ha dimostrato di poter ottenere risultati anche in condizioni non favorevoli, e in questa stagione spera di poter ottenere un buon piazzamento in classifica – alis il quarto posto – nonostante le prime difficoltà.

Dall’Inghilterra, nelle ultime ore, è però arrivata una voce che ha del clamoroso. Alcuni cambiamenti in panchina potrebbero sconvolgere tutta la Serie A.

Alla vigilia della partita col Cagliari, alcune testate parlavano addirittura di esonero per Mourinho, voce poi smentita. Adesso la sua posizione è meno in bilico, ma le ultime notizie – in ottica giugno – danno il portoghese diretto da tutt’altra parte.

Mourinho potrebbe sedersi su una panchina prestigiosa, ovvero quella della Nazionale inglese, come sostituto – al termine degli Europei – di Southgate. Chi al posto di Mourinho? In pole c’è sempre Antonio Conte.

Mourinho in Inghilterra e Conte alla Roma: ecco cosa può accadere nella prossima stagione

Non è stato il migliore degli inizi per Mourinho in questa stagione di Serie A. I risultati sono stati piuttosto discontinui, e il portoghese non è ancora riuscito a dare una sistemata alla squadra (specialmente in difesa). Oltre alle performance dei giallorossi, però, molti si stanno scordando di una cosa: il contratto del portoghese scadrà nel 2024. Non si è ancora parlato di rinnovo con la società, e ora ecco la voce sull’Inghilterra.

L’attuale CT dei ‘Tre Leoni’, ovvero Southgate, ha portato a casa un quarto posto ai Mondiali in Russia e una finale persa agli Europei, ma adesso sembra essere arrivato il momento di cambiare aria.

Dopo gli Europei, l’allenatore tornerà a casa, e Mourinho sarebbe il primo candidato per l’illustre panchina.

Secondo TeamTalk, i contatti sono già stati avviati. Questa svolta ‘internazionale’ potrebbe rivelarsi cruciale per Antonio Conte, che potrebbe tornare ad allenare in Serie A nella prossima stagione proprio sulla panchina della Roma.

Sono recenti le parole del tecnico su Roma e Napoli: “Mi piacerebbe allenare la Roma o il Napoli, sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza”.

La prima delle due, adesso, sembra davvero essere una soluzione concreta, specialmente dopo il suo recentissimo no a De Laurentiis per raccogliere l’eredità di Rudi Garcia. Che sia proprio la Roma la prossima squadra di Conte? Nei prossimi mesi avremo la risposta…