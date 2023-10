Che bordata a Skriniar, colpo di scena Inter

In casa Inter l’addio a zero di Milan Skriniar non è stato digerito particolarmente bene, arriva la bordata nei confronti dell’ex

Un lungo e fortunato percorso, quello di Milan Skriniar all’Inter. Sei stagioni, dal 2017 al 2023, un acquisto azzeccato quello dello slovacco dalla Sampdoria. In maglia nerazzurra, il difensore è stato una autentica colonna totalizzando ben 246 presenze, condite da 11 reti. Ma il rapporto si è concluso in malo modo.

Addio alla Beneamata in estate, con il contratto scaduto e non rinnovato, sebbene ad un certo punto sembrava i segnali per proseguire insieme ci fossero tutti. Niente da fare, Skriniar, arrivato a 28 anni, ha optato per concludere la sua avventura in Serie A per tentarne un’altra. A parametro zero, si è unito dunque al Psg. Dove è diventato subito un inamovibile anche per Luis Enrique. Finora, non solo non ha saltato una partita, ma nemmeno un minuto di tutte le gare giocate dai francesi.

Una partenza, la sua, che ha certamente fatto discutere e che per certi versi ancora adesso lascia un po’ di amaro in bocca. L’Inter ha comunque ovviato con il rinnovo di Stefan de Vrij e con l’acquisto di Benjamin Pavard, per puntellare la difesa. In questo inizio di stagione, gli esiti sembrano piuttosto positivi. Ma nell’ambiente interista un po’ di acredine è rimasta, e non soltanto tra i tifosi.

Marotta demolisce così Skriniar, il paragone impietoso del dirigente dell’Inter

Anche l’ad Beppe Marotta ha digerito male la separazione dallo slovacco e lo ha chiarito nel corso di una lunga intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Marotta ha espresso un paragone con uno come Lautaro Martinez che invece ha sposato con convinzione la causa nerazzurra: “Lautaro non è come Skriniar – ha detto – Se manifesta la volontà di allungare il suo contratto (quello dell’argentino è in scadenza 2026, ndr), vuol dire che ci sono i presupposti per continuare ancora a lungo insieme”. Una bordata mica male, che si aggiunge alle dichiarazioni già rilasciate su Lukaku, un altro che ha ‘tradito’ l’Inter nell’ultima estate. Le sue soddisfazioni, comunque, l’Inter se le sta prendendo in campo anche senza due dei suoi giocatori più rappresentativi in passato, e punta al massimo sia in Italia che in Europa. Vedremo, alla fine, chi avrà avuto ragione nel compiere le proprie scelte.