Sorpassone Osimhen: l’assalto è partito

Le possibilità che Victor Osimhen lasci il Napoli a giugno aumentano a dismisura. Le parole del presidente De Laurentiis accelerano le trattative

Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen per quasi due mesi. La lesione muscolare rimediata con la sua nazionale dal capocannoniere dello scorso campionato, infatti, obbligherà il bomber nigeriano a rimanere fermo fino alla seconda metà di novembre.

Gli azzurri dovranno affrontare dei match chiave per il prosieguo della stagione senza il loro centravanti titolare, un bel guaio per i campioni d’Italia e per Rudi Garcia. Lanciando uno sguardo oltre il futuro a beve termine, si può affermare senza timore di smentita che i prossimi mesi saranno molto probabilmente gli ultimi di Osimhen con la maglia del Napoli addosso. Le ultime dichiarazioni del presidente De Laurentiis rappresentano un’importante conferma in tal senso.

Il patron azzurro, oltre a ribadire il suo ampio e incondizionato sostegno a Rudi Garcia smentendo (per chi gli crede, cioè nessuno) contestualmente il tentativo (fallito) per Antonio Conte, ha lanciato una vera e propria bordata al centravanti nigeriano: “C’eravamo stretti la mano sul rinnovo, poi da lui è arrivata una negazione di quello che ci eravamo detti. La vita però deve andare avanti”.

In sostanza, il Napoli e Osimhen avevano trovato un’intesa verbale sui termini del rinnovo di contratto, ma alla fine lo stesso attaccante avrebbe cambiato idea.

Osimhen via da Napoli a giugno 2024: è una super sfida tra le big di Premier League

A questo punto aumentano le chance di un addio a giugno prossimo quando a un solo anno dalla scadenza contrattuale il Napoli sarà obbligato a cedere Osimhen. Ma De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello ed è pronto a scatenare un’asta a suon di milioni tra le big d’Europa.

Ad oggi in pole position per ingaggiare l’idolo dei tifosi azzurri sono tre grandi club di Premier League, come rivelato dal quotidiano inglese ‘The Sun’. Parliamo di Chelsea, Arsenal e Liverpool, pronti a investire oltre 100 milioni di euro per il cartellino del bomber africano.

A quanto pare i Reds sono gli ultimi in ordine di tempo ad aver messo gli occhi su Osimhen, questo perchè con la possibile partenza di Momo Salah verso l’Arabia Saudita Jurgen Klopp avrà un disperato bisogno di acquistare un uomo gol di alto profilo. Ed è per questo motivo che alcuni osservatori del prestigioso club della Mersey erano sugli spalti ad assistere all’amichevole tra Arabia Saudita e Nigeria.