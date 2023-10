Osimhen fa ricca Napoli: scambio col top player e 70 milioni

Osimhen può lasciare il Napoli targato De Laurentiis durante la prossima sessione estiva di calciomercato: scambio da urlo col top player

Victor Osimhen continua a segnare, ma il Napoli non gira più come lo scorso anno. Non è un caso che il patron Aurelio De Laurentiis, dopo la netta sconfitta subita per mano della Fiorentina fra le mura dello stadio ‘Diego Armando Maradona’, abbia deciso di riflettere più approfonditamente sulla posizione di mister Rudi Garcia.

Allo stato attuale delle cose, infatti, il trainer transalpino è a rischio esonero, a causa dei risultati negativi accumulati finora. Il numero uno del club partenopeo si aspettava un’inversione di marcia definitiva dopo il pareggio sul campo del Bologna, invece domenica sera la truppa azzurra è tornata a deludere.

Alcune scelte di Garcia a partita in corso fanno discutere: c’è la consapevolezza nell’ambiente di come in cima alla lista di De Laurentiis vi fossero altre opzioni. Parecchi supporter del club campano ritengono che l’ex Lille e Roma non sia l’uomo giusto per dar vita ad un ciclo vincente e ora i dubbi starebbero assalendo pure il presidente romano.

Circolano già i nomi dei possibili sostituti e addirittura pare che la società partenopea stia valutando seriamente anche la candidatura di Giampaolo. Attenzione, inoltre, alla pista che porta al nome di Igor Tudor, ma i tifosi chiaramente sognano un approdo di Antonio Conte a Castel Volturno.

Scenario, però, molto complicato, considerando lo stipendio elevato che andrebbe garantito all’allenatore salentino. In tutto ciò, Victor Osimhen rimane una certezza per il Napoli, nonostante il caso esploso nell’ultimo periodo a causa dei video ironici su TikTok. Un caso rientrato per adesso, ma la sensazione è che a partire dalla prossima estate il bomber nigeriano intraprenderà un nuovo percorso.

Calciomercato Napoli, assalto a Osimhen: scambio da urlo in Premier League

E il destino potrebbe condurlo in Premier League, campionato in cui Osimhen vorrebbe giocare da tempo. È sempre stato il suo sogno trasferirsi nella massima serie inglese e ormai il classe ’98 sente che è giunto il momento di mettere in atto questo step, al fine di migliorare ulteriormente le proprie capacità fuori dal comune.

Tra le varie pretendenti è spuntato pure l’Arsenal di Mikel Arteta, il quale potrebbe farsi avanti proponendo a De Laurentiis uno scambio da capogiro. Entrando più nello specifico, i ‘Gunners’ sarebbero disposti ad inserire nell’affare Gabriel Jesus, la cui valutazione del cartellino di attesta intorno agli 80 milioni di euro.

Oltre a ciò, il club inglese aggiungerebbe un conguaglio sui 70 milioni, in modo da arrivare più o meno alla soglia dei 150 milioni chiesti dal Napoli. E dato che il rinnovo di Osimhen appare assai improbabile ad oggi, il numero uno degli azzurri alla fine potrebbe convincersi ad accettare una proposta del genere.

