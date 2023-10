Attacco pensatissimo ai critici: “Ha più trofei che mutande”

Due degli allenatori più chiacchierati in Serie A sono senza dubbio Massimiliano Allegri e Josè Mourinho. Il noto giornalista Francesco Repice respinge le critiche al mittente

Il campionato di Serie A ha ripreso il proprio ciclo dopo la sosta per le nazionali con due squadre, e i rispettivi allenatori, come sempre sotto i riflettori. Si tratta di Massimiliano Allegri e Josè Mourinho, tecnici rispettivamente di Juventus e Roma che hanno obiettivi importanti e ben precisi per questa annata.

I bianconeri devono cancellare quanto accaduto lo scorso anno, soprattutto fuori dal campo, nonostante le recenti difficoltà con Pogba prima e Fagioli poi, che hanno travolto la squadra. Obiettivo qualificazione Champions anche per la Roma, che lo scorso campionato ha visto scivolare via il traguardo europeo col sesto posto conclusivo, senza dimenticare la finalissima di Europa League persa, che avrebbe conferito ugualmente un pass per la Champions.

Le ambizioni, al netto di partenze altalenanti e non sempre del tutto convincenti, restano quindi alte, così come parecchie sono anche le critiche che aleggiano intorno a due dei nomi più illustri e vincenti del calcio italiano. Sia Allegri che Mourinho hanno infatti vinto tantissimo, con il portoghese che anche in ambito internazionale ha fatto la storia del calcio degli anni 2000. Due allenatori di rilievo spesso però nelle bufere mediatiche, seppur con motivazioni e modalità differenti.

Da Mourinho ad Allegri, Repice reclama rispetto: “Più trofei che mutande”

Tra risultati e gioco Allegri e Mourinho incassano quindi spesso qualche critica di troppo tra tifosi e addetti ai lavori. C’è però anche chi come il giornalista Francesco Repice ne prende immediatamente le difese.

Il collega ‘Rai’, intervenuto ai microfoni di TvPlay ha infatti tracciato il punto a partire da Allegri: “Che tutti la piantino, visto che stiamo parlando di uno che ha vinto sei scudetti, due Coppa Italia, Supercoppa italiana ed ha fatto due finali di Champions League. Ci vuole più rispetto per uno degli allenatori più vincenti di questo paese. Io sono sempre preoccupato dai tecnici che dicono ‘il mio calcio’. Mentre questo sport è molto più semplice, bisogna avere rispetto per gli allenatori che vincono”.

Discorso simile anche per quanto concerne Mourinho, in merito al quale si lancia anche in una simpatica battuta: “Stesso discorso anche per José Mourinho? Ovviamente, nella sua cabina armadio ci sono più trofei che mutande. Bisogna stare più tranquilli con dei professionisti. Senza una squadra forte non riesci a vincere”.