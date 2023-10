In Arabia a gennaio: 150 milioni per il Napoli

L’Arabia Saudita continua a mettere gli occhi sul calcio europeo. A tremare ora è il Napoli, che a gennaio potrebbe salutare un top player.

Dopo il faraonico calciomercato svolto in estate, i club dell’Arabia Saudita non hanno intenzione di fermarsi. Il mirino si è spostato in casa del Napoli, che sarà chiamato a fare i conti con la grande potenza economica del calcio arabo.

Già in estate l’Arabia Saudita ha iniziato ad indebolire il calcio che conta, andando ad ingaggiare calciatori che hanno fatto la storia del calcio europeo. Benzema, Kantè e Neymar sono solo alcuni dei fuoriclasse che hanno deciso di salutare l’Europa per sposare il progetto arabo, destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni.

In Italia già diverse società hanno dovuto fare i conti con la potenza economica dell’Arabia Saudita, tra cui Inter e Lazio. Marcelo Brozovic e Milinkovic Savic, infatti, hanno preferito lasciare il campionato nostrano per approdare rispettivamente all’Al-Nassr e all’Al-Hilal. Ora le attenzioni dei club arabi si sono spostate in casa del Napoli, chiamato a dover resistere alle offerte faraoniche che potrebbero arrivare a gennaio.

150 milioni per il Napoli, De Laurentiis ci pensa: il popolo azzurro trema

Come già accennato, i club dell’Arabia Saudita non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Già in inverno, infatti, stanno pensando di portare nella Saudi Pro League altri campioni del calcio italiano.

La società finita nel mirino dei club arabi è il Napoli, che ha diversi calciatori di qualità che fanno gola alle società asiatiche. Dopo aver provato già in estate ad accaparrarsi le prestazioni di Piotr Zielinski e Victor Osimhen, ovviamente senza successo, diversi club arabi sono pronti a farsi nuovamente sotto, mettendo nella propria lista della spesa un nuovo top player azzurro.

Stiamo parlando di Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano classe 2001. Il ragazzo, dopo la stagione da fenomeno svolta lo scorso anno, al momento non si sta ripetendo sotto la guida del nuovo tecnico Rudi Garcia. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis difficilmente si priverà del proprio gioiello in inverno, ma è pronto a pensarci in caso di offerte tra i 120 e i 150 milioni di euro. Stiamo parlando di cifre molto elevate, ma decisamente alla portata delle società arabe. Le prossime settimane potrebbero essere importanti per capire la fattibilità dell’operazione, con il popolo azzurro che ora trema davvero.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI