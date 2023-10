Cecilia Rodriguez infiamma la metropolitana: la camicetta si apre

Ceclia Rodriguez è pronto a stupire ancora, in questo caso direttamente da una delle metropolitane più famose al mondo.

La sorella d’arte viaggia ormai spedita da sola, sa essere un volto ben riconoscibile e con un fisico in grande forma per la gioia dei fan, senza dubbio molto più rincuorati negli ultimi periodi.

È una bellezza che si sta facendo strada, dimostrando di non essere solamente una sorella famosa. Di certo, il peso della parentela è stato un po’ pesante agli inizi della carriera, ma Cecilia Rodriguez ha saputo ritagliarsi un suo spazio.

Dalle prime ospitate in tv e nelle discoteche, passando poi per la partecipazione ai reality e a qualche conduzione dei programmi (non memorabile), la Cechu si è fatta notare ed è diventata una influencer importante. Ha scalato la montagna della popolarità, con numeri che sono supportati dal crescente spazio che ha sul web. E senza dare troppo adito al gossip, sta sfruttando così una bellezza importante.

Cechu in metro, visuale hot

La modella argentina è così protagonista di una serie di scatti direttamente alla metropolitana di Parigi, un luogo che spesso è usato proprio nel mondo dell’arte quasi come fosse uno spazio a sé. Un “non luogo” come lo definirebbe il sociologo Marc Augè, uno spazio di raccordo, confusionario ma – allo stesso tempo – anche particolare per fare emergere la propria individualità. Ed è così lo scopo primario delle foto brandizzate a centrare l’obiettivo: Cecilia Rodriguez mostra sensualità, gli scatti sono inequivocabili.

In una zona di passaggio e con poche attenzioni generali, di certo il pubblico si ferma per notare Cecilia Rodriguez, versione un po’ studentesca e con una gonna che mostra decisamente lo slancio delle sue lunghe gambe. Del resto, ha sempre ammesso di preferire il ruolo di modella nel mondo dello spettacolo. Quando non si è in passerella, si può sfilare anche in metropolitano, mostrando così un carico di sensualità che manda in panico i fan.

La Cechu dimostra così di reggere il confronto con le altre colleghe del web e, a differenza loro, poggia su numeri da corazzata. La ragazza della metropolitana, in questo caso, ha raggiunto la quota di 4,7 milioni di fan su Instagram, numero abbastanza corposo che basta e avanza per camminare con proprie gambe, meglio ancora se allungate dai tacchi. Del resto, sono passate anche un po’ le preoccupazioni per la sorella Belen, rivista sui social in netta ripresa.