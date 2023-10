Calciomercato Juventus: torna da Allegri a gennaio

A circa due mesi dall’apertura della sessione invernale di calciomercato, ecco un nuovo clamoroso retroscena: può tornare subito da Allegri

Novità importanti anche per quanto riguarda il fronte calciomercato con una novità dell’ultim’ora proveniente direttamente dalla Spagna. La Juventus cercherà di lottare fino alla fine per conquistare nuovamente lo Scudetto: può tornare a gennaio da Massimiliano Allegri dopo un avvio davvero convincente.

La Juventus ha collezionato una vittoria entusiasmante in casa del Milan a San Siro. Tre punti decisivi contro una diretta concorrente, che ha dovuto giocare anche in dieci a causa dell’espulsione di Thiaw. Ora il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori già pronti a gennaio: Fagioli e Pogba non sono più utilizzabili a causa delle lunghe squalifiche. Un colpo a sorpresa che potrebbe arrivare già a gennaio con la volontà della società torinese di accontentare Massimiliano Allegri, ancora saldo alla guida della Juventus.

Calciomercato Juventus, scenario nuovo: l’indiscrezione dalla Spagna

Una pazza idea per andare a rinforzare il centrocampo a disposizione dell’allenatore livornese, che continua a collezionare risultati entusiasmanti alla guida della Juventus: ecco di chi si tratta. Un annuncio a sorpresa per andare a rinforzare il centrocampo bianconero.

Pochi minuti fa il prestigioso quotidiano spagnolo Sport ha rivelato come la Juventus possa accogliere nuovamente a Torino il centrocampista brasiliano, Arthur Melo, protagonista in queste settimane con la maglia della Fiorentina. I tanti infortuni rimediati gli hanno impedito di dimostrare tutto il suo valore, ma viste le squalifiche di Fagioli e Pogba, la dirigenza bianconera starebbe pensando a lui visto che è di sua proprietà. Al momento non sembra un’operazione fattibile visto che è tornato ad esprimersi su ottimi livelli grazie alla cura di Vincenzo Italiano.

Nella scorsa stagione il brasiliano era volato anche in Premier League sposando il progetto del Liverpool, ma anche qui non ha trovato tanto spazio a causa di numerosi problemi fisici. Arthur Melo è tornato ad essere felice alla Fiorentina mettendosi a disposizione completamente per brillare nuovamente di luce propria. La Juventus cercherà così di innalzare il tasso tecnico all’interno della rosa bianconera con innesti di qualità, subito pronti per la Serie A: l’altro nome che è circolato nelle ultime ore è quello di Rodrigo De Paul, pronto a fare le valigie dall’Atletico Madrid.