Udinese: la panchina di Sottil traballa, ecco chi arriva

La panchina dell’Udinese inizia a traballare sempre di più, Andrea Sottil è in bilico. Ecco chi può arrivare al suo posto già nei prossimi giorni

Niente da fare per l’Udinese, non riesce proprio a svoltare in questo maledetto avvio di campionato. I friulani dopo i risultati di lunedì sono ufficialmente in zona retrocessione con 6 punti conquistati grazie ad altrettanti pareggi e dunque ancora a zero nella casella vittorie.

Come i bianconeri, solo Cagliari e Salernitana che condividono la zona rossa con gli uomini di Sottil. Considerando come l’Udinese abbia, da sempre, altre ambizioni o quanto almeno una salvezza tranquilla, viene automatico pensare ad un tecnico in discussione.

La panchina di Sottil traballa e ora dopo ora scricchiola sempre di più. Il tecnico sta pagando una forma scadente da parte dei suoi uomini migliori e soprattutto una difficoltà enorme a trovare il gol.

Nel posticipo col Lecce c’era riuscito Thauvin grazie ad un rigore ma i salentini sono riusciti a pareggiare nel finale con Piccoli. La sensazione è che il club di Pozzo abbia cambiato troppo durante l’estate e lì davanti mancano i colpi di uno come Beto. E anche le sgroppate sugli esterni per una squadra che gioca col 3-5-2. A centrocampo non c’è più la verve che davano alcuni uomini, Pereyra su tutti. Il ‘Tucu’ è tornato in bianconero solo a campionato iniziato, ma è un lontano parente di quello conosciuto.

Udinese, la panchina di Sottil traballa. Ecco chi può arrivare

Il sunto fa una squadra in netta difficoltà realizzativa e di classifica, e fa rabbrividire il confronto con l’anno scorso quando i friulani dopo 9 gare avevano 14 punti in più di quanti ne hanno raccolti oggi. Frutto della partenza sprint: la speranza è che questa volta avvenga il contrario per poi ritrovarsi a brindare alla salvezza a fine stagione. Ma sarà con Sottil?

Difficile pronosticarlo, al momento il tecnico sembra traballare sempre di più e non è escluso il ribaltone tecnico nelle ultime ore. Già prima del Lecce arrivava da una situazione difficile, era dato in bilico, ma la società si era convinta a dargli altre opportunità dopo aver ascoltato anche la squadra. La svolta però non è avvenuta e dunque l’esonero diventa una possibilità concreta.

Il club bianconero si starebbe già guardando intorno e avrebbe già individuato i profili adatti a sostituire Sottil. Si tratta di due vecchie conoscenze come Luca Gotti o Gabriele Cioffi. Uno dei due potrebbe tornare in bianconero per salvare l’Udinese, avendo comunque fatto bene nella loro esperienza in Friuli. Le prossime ore saranno decisive.