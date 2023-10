Inter, sfida totale alla Juventus: a gennaio sarà guerra sul mercato

Oltre alla consueta rivalità di campo Inter e Juventus potrebbero sfidarsi ancora una volta sul mercato. Marotta sfida i bianconeri

La rivalità tra Inter e Juventus ha fatto la storia del campionato italiano. I due club sono coloro che sono protagonisti del derby d’Italia e nel corso degli anni abbiamo più volte visto gli scontri in campo (e fuori) tra queste storiche squadre. Ora però lo scontro potrebbe protrarsi al calciomercato, con un obiettivo in comune.

Sia Inter che Juve hanno cominciato la stagione in maniera abbastanza positiva. L’Inter – dopo il ko del Milan proprio contro i bianconeri – è ora prima in classifica, con un vantaggio minimo ma con l’obiettivo di andare avanti per la propria strada.

La Juve invece ha la priorità per questa stagione di tornare nelle coppe, quest’anno disputerà solo il campionato e questo però potrebbe risultare un fattore chiave per sorprendere le avversarie. La lotta scudetto è più aperta che mai e sia Inter che Juve sono tra le principali protagoniste.

Più volte Inter e Juve si sono affrontate sul calciomercato, una sfida con entrambe le squadre con obiettivi in comune.

Recentemente si è discusso del caso relativo a Samardzic: il centrocampista ha fatto in estate le visite mediche con i nerazzurri, ma alla fine l’affare non è andato in porto e ora sono i bianconeri in pole e presto (si parla di gennaio) potrebbero piazzare l’affondo decisivo. Inter e Juve è una rivalità che va anche fuori dal campo di calcio e ora le due squadre hanno un nuovo obiettivo in comune.

Inter e Juve sul calciatore della Premier League

Secondo alcune indiscrezioni Inter e Juve sono sulle tracce del difensore del Chelsea Trevor Chalobah. Il calciatore nel corso degli anni ha trovato sempre spazio in maglia Blues ma in questo momento non è una priorità ed anzi il club potrebbe venderlo a gennaio per fare cassa.

L’Inter deve ringiovanire una difesa con troppi elementi over 30 (Darmian, Acerbi e De Vrij) mentre la Juve cerca un sostituto di Alex Sandro, che, dirà addio a fine stagione. Chalobah ha una valutazione di 15 milioni, non altissima, e per questo i club potrebbero presto presentare un’offerta.

La rosa del club inglese è molto ampia e per questo spesso la dirigenza londinese deve concedere qualcosa, la priorità sia di Inter che di Juve è ottenere un prestito con diritto di riscatto a condizioni favorevoli e in questo modo potrebbero chiudere l’affare.

Chalobah piace a diversi club italiani ed europei e Inter e Juve sono pronte al colpo in difesa. Trevor già in estate è stato vicino ai nerazzurri, ma alla fine il club ha preferito chiudere per Pavard. Insomma, il derby d’Italia è appena cominciato e non riguarderà solo la lotta in serie A.