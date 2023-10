Primo piano da infarto: Elisabetta Canalis è da togliere il fiato

Elisabetta Canalis toglie il fiato con uno scatto davvero rovente: il primo piano è da infarto, i fan restano di sasso

Nota per essere una delle veline più famose lanciate dal programma Striscia la Notizia di Antonio Ricci, Elisabetta Canalis è oggi una delle showgirl più famose d’Italia, apprezzata tantissimo non solo per la competenza mostrata nelle tante trasmissioni a cui ha preso parte, ma anche per la sua incredibile bellezza.

Elencare tutte le trasmissioni importanti alle quali la Canalis ha preso parte sia come ospite che da co-conduttrice è decisamente impossibile e ciò fa capire bene quanto la modella abbia avuto un ruolo di prima classe nel mondo della tv e dello spettacolo italiano.

Inoltre, ad aumentare la sua popolarità sono state anche le voci di gossip e le sue relazioni con uomini importanti come Bobo Vieri e George Clooney che hanno contribuito ad attirare l’attenzione

La fanbase della Canalis è davvero enorme ed anche via social l’ex velina vanta numeri davvero da record, tanto che su Instagram ha raggiunto i 3,5 milioni di followers. Followers che restano spesso e volentieri a bocca aperta davanti ai suoi scatti roventi e ciò è accaduto anche davanti all’ultimo update pubblicato dalla modella che ha voluto regalare un primo piano davvero da infarto, facendo restare tutti di sasso.

Profili social come quello di Elisabetta Canalis possono essere molto pericolosi da seguire per la propria sanità mentale ed il motivo è presto detto. La showgirl, nonostante abbia 45 anni, non sembra affatto invecchiata ed ancora oggi mette in mostra una condizione fisica davvero invidiabile come si può osservare bene dal suo profilo Instagram

Elisabetta Canalis rovente come non mai: la modella è da guardare con cautela

Attraverso i social, non solo la Canalis tiene aggiornati i fan sulla sua vita quotidiana e privata, ma spesso e volentieri regala dei post roventi che lasciano senza fiato. Nell’ultimo update pubblicato, però, l’ex velina ha deciso di esagerare con un primo piano davvero pazzesco dove la si vede indossare una canottiera nera cortissima che ha messo in evidenza non solo una scollatura esagerata, ma anche le sue sensualissime forme.

Il corpo della Canalis sembra davvero non conoscere età, lo scorrere del tempo non lo invecchia per niente e non è un’esagerazione dire che è addirittura meglio di quello di modelle molto più giovani di lei. Il post ha ottenuto tantissimi likes in poco tempo, toccando quota 77 mila e tra i commenti spicca soprattutto quello di Gianni Morandi che ha voluto sottolineare la bellezza dell’ex velina.

Un commento che la Canalis avrà decisamente apprezzato e che le avrà permesso di ignorare quelli dei soliti leoni da tastiera che l’hanno voluta riprendere per questo suo outfit ritenuto libertino.