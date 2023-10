Scandalo scommesse: adesso Corona finisce nei guai

L’ex agente fotografico da accusatore ad accusato, per lui si è messa davvero male. Tutti i dettagli della vicenda

Si continua a parlare del caso scommesse che ha travolto il calcio italiano. Stavolta, però, nell’occhio del ciclone non vi sono i giocatori, bensì colui il quale ha reso pubblica la vicenda e aiutato la Procura di Torino nella fase iniziale delle indagini. Ci riferiamo ovviamente a Fabrizio Corona.

L’ex agente fotografico, oggi protagonista su Dillinger News, è stato il primo a parlare dell scandalo facendo i nomi di tre giocatori delle Nazionale: Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. I primi due si sono dichiarati colpevoli di aver effettuato delle puntate (anche sul calcio) su piattaforme illegali. L’ex Roma, invece, ha respinto le accuse spiegando di aver solo giocato a poker tramite siti che credeva fossero regolarmente autorizzati.

Successivamente, forte del successo mediatico riscontrato, Corona si è lasciato andare ad ulteriori ‘rivelazioni’ tirando in ballo, nel corso della trasmissione “Striscia La Notizia”, altri nomi importanti del movimento nostrano. Tra cui quelli di Stephan El Shaarawy e Nicolò Casale, giocatori rispettivamente di Roma e Lazio.

Caso scommesse, Corona indagato per diffamazione

Entrambi, tuttavia, a differenza dei primi tre, hanno respinto categoricamente qualsiasi accostamento al mondo delle scommesse. Fatto confermata dalla Procura di Torino, che ha emesso una nota in cui si riferisce di “nessuna evidenza sul loro coinvolgimento” nello scandalo. In risposta alle accuse, i diretti interessati hanno inoltre deciso di affidarsi a degli avvocati per difendere la propria immagine.

“Corona è stato querelato, così come ‘Striscia La Notizia’. Mi chiedo come si possa comunicare delle informazioni così pesanti senza che siano confermate“, ha detto Federico Venturi Ferriolo, avvocato di El Shaarawy, ai microfoni di TvPlay.

Sulla stessa lunghezza d’onda il legale di Casale: “Sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e/o calunnia, nonché gli editori ed i responsabili dei canali d’informazione con cui siano divulgate tali illecite accuse. Ciò a tutela della sua immagine e della sua onorabilità”.

Le querele sono effettivamente partite, tant’è vero che oggi lo stesso Corona è indagato per “diffamazione aggravata a mezzo stampa” dalla Procura di Milano sulla base delle querele presentate dall’attaccante e del centrocampista. I fascicoli sono adesso coordinati dall’aggiunto Letizia Mannella e dal procuratore Marcello Viola. Staremo a vedere come andrà a finire. Certo è che, considerati i precedenti penali, l’ex “Re dei paparazzi” adesso rischia veramente grosso.