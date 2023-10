Carolina Stramare ufficialmente wag: scoppia l’amore con Pellegri

L’ex miss Italia Carolina Stramare vive ormai alla luce del sole il suo amore con Pietro Pellegri, attaccante del Torino.

È una coppia che si consolida quella tra la nota influencer e l’attaccante granata, una coppia che sta incuriosendo moltissimo la platea del web.

I risultati in campo non arrivano, ma fuori c’è la voglia di essere protagonisti al massimo. Lo sa bene Pietro Pellegri, uno dei tanti giovani del calcio italiano che non trova una concretezza in campo, guardando ai numeri.

È di fatto la terza punta in ordine di importanza nei granata, ha segnato solamente due gol nelle ultime tre stagioni in Serie A. Molto più importante al momento la sua vita amorosa, la conquista di Carolina Stramare è di certo un aspetto che non passa inosservato ai fan della coppia.

Stramare e Pellegri in love, le immagini

L’ex miss ha trovato così l’amore nel centravanti del Torino. Una storia partita da qualche mese e che ora trova spazio proprio sui canali social, con una carrellata di foto tra i due.

Il centravanti del Torino ha tre anni in meno della miss, ma l’amore sembra essere scoppiato con tanto di vacanze trascorse insieme, così come la vita quotidiana. L’attaccante ovviamente è nella città della Mole, la Stramare lo segue da vicino: la coppia è innamoratissima.

Una unione che si rinnova giorno dopo giorno, il binomio tra calciatore e miss si conferma in questo caso, anche se il Torino sembra essere ora la squadra più glamour in materia, considerando anche come Raoul Bellanova si è legato a Paola di Benedetto. I tifosi, quindi, hanno recuperato altre due granata d’eccezione, di certo non mancherà la loro presenza allo stadio per supportare i loro fidanzati, che dovranno fare decisamente di più in campo.

Mentre Bellanova è alla sua prima annata e sta comunque inserendosi negli schemi di Juric, per Pellegri invece c’è ancora tanto da fare. Il centravanti aveva stupito l’Italia esordendo da giovanissimo con la maglia del Genoa, ma sembra essersi perso nel corso del tempo. Era stato comprato dal Monaco, poi mandato in prestito al Milan per pochi mesi, infine arrivato a Torino dove lavora anche il padre come dirigente, ma di gol ne sono arrivati con il contagocce. Con il ko di Zapata e l’alternanza con Sanabria, dovrà dimostrare di meritare la Serie A, supportato anche da Carolina.