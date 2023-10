Canalis esagerata: solo calze e tacchi, che visione

La showgirl sarda è incontenibile sulla sua pagina Instagram: l’ultima foto di Elisabetta Canalis è davvero troppo piccante

Ne è passato di tempo dalla sua prima apparizione in televisione, sul bancone di ‘Striscia la Notizia’, nel lontano 1999. Antonio Ricci, ideatore del tg satirico, la scelse tra tante come velina mora: fino al 2002 Elisabetta Canalis, al fianco della bionda Maddalena Corvaglia, incantò milioni di italiani.

Nata il 12 settembre 1978 a Sassari, la Canalis ha proseguito la sua carriera passando da un calendario senza veli che la vide protagonista ad inizio 2003: la rivista ‘Max’ ne vendette milioni di copie. Successivamente ha dimostrato un grande talento nella recitazione e la tv le ha dato ampio spazio in tal senso. Oltre a ‘Carabinieri‘, fiction di successo in cui è stata protagonista per anni, nel 2006 ha partecipato alla sitcom ‘Love Bugs’ nella quale sostituì Michelle Hunziker al fianco di Fabio De Luigi. Nello stesso anno al cinema uscì ‘Natale a New York’, cinepanettone che la vide recitare con Christian De Sica e Alessandro Siani. E proprio il comico napoletano, rimasto impressionato dalla Canalis, la volle due anni dopo nel suo secondo lavoro: la commedia romantica ‘La Seconda volta non si scorda mai’.

La vita amorosa di Elisabetta Canalis è stata costellata da personaggi di assoluto spicco. Il primo, negli anni 2000, fu certamente Christian Vieri: da lì nacque l’immortale connubio calciatore-velina. Nel 2010 esplose la passione con il divo di Hollywood George Clooney mentre dal 2014 ad inizio 2023 è stata sposata con il chirurgo americano Brian Perri: i due hanno avuto una figlia, Skyler Eva, nel 2015.

Più piccante che mai: look da urlo per la Canalis

Dopo un’estate bollente Elisabetta Canalis non vuole proprio saperne di abbassare le temperature ed è per tale ragione che, come consuetudine, ha pubblicato una serie di scatti davvero insuperabili su Instagram. 45 anni e non sentirli, la showgirl di Sassari è assolutamente incantevole: una sensualità che va ben oltre la carta d’identità.

In occasione del post pubblicitario per ‘Calzedonia’, l’ex velina si è mostrata in calze tigrate nere, scarpe col tacco a spillo ed un body che aderentissimo che lascia ben poco spazio all’immaginazione dei fan. Il corpo da urlo della Canalis ha infuocato Instagram dove, ricordiamo, vanta una fan base molto numerosa: circa 3,5 milioni di followers.

Le curve esplosive sono lì in bella mostra e gli ammiratori di Elisabetta non hanno potuto fare altro che esaltare la sua infinita bellezza ancora una volta. Un mare di commenti positivi, alcuni assolutamente colorti, e migliaia di likes per una donna che resta al centro dei desideri di milioni di italiani.