Manchester City choc: “Sarà retrocesso”

Premier League nel caos, non solo l’Everton ma anche il Manchester City rischia pene esemplari: i dettagli

Nell’ultimo mese in Italia abbiamo avuto a che fare con il ritorno del Calcioscommesse, un problema mai estirpato ma sempre vivo e vegeto. Molti calciatori, tra cui Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, nei prossimi mesi saranno costretti a star fermi e cominciare un percorso terapeutico ad hoc.

Ma non è che negli altri paesi se la passino meglio, anzi… La Premier League nelle ultime ventiquattro ore è tornata alla ribalta, seppur in negativo. Dopo l’esplosione del caso Everton, con i Toffees che rischiano entro la fine dell’anno di ricevere una penalizzazione di dodici punti in classifica per aver violato le regole finanziarie fissate dalla Lega, anche il Manchester City potrebbe finire nel tritacarne della giustizia inglese.

A distanza di alcune ore dalla vittoria importante sul campo dello Young Boys in Champions League, la squadra di Pep Guardiola sta facendo i conti con una situazione interna di difficile gestione e che potrebbe aprire scenari a dir poco clamorosi.

Manchester City, violazione FFP mette a rischio i Citizens

Una situazione che potrebbe esplodere in modo da scoperchiare un incredibile vaso di Pandora. In casa Manchester City la preoccupazione è sempre più alta perché se l’Everton rischia una penalizzazione per aver violato il Fair Play Finanziario, allora la stessa sorte dovrebbe capitare al club campione d’Europa. Con la differenza però che il club in mano all’azienda multinazionale City Football Group potrebbe rischiare pene ancora più elevate.

Secondo quanto riporta il Telegraph, quotidiano che ha parlato per primo del caso Everton, anche i Citizens rischiano molto, in quanto sarebbero ben 115 le accuse per violazione delle regole finanziare. Con molta probabilità la Football Association non farà sconti e agirà secondo la legge attualmente in vigore, anche perché, se fossero confermate, queste accuse “costituirebbero i più grandi reati commessi da un club nella competizione“, riferisce il Telegraph. Questo significa che i tifosi del Manchester City non possono permettersi di dormire notti tranquille.

Intanto, un grande ex difensore del Liverpool ha detto la sua sulla vicenda. Jamie Carragher, sul suo profilo X, non ha usato mezzi termini: “La Premier League vuole penalizzare l’Everton con 12 punti di penalità, ma se continua con questa linea allora il Manchester City dovrebbe giocare la National League North“, accusa l’ex difensore dei Reds.