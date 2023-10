Muore ad appena 20 anni: nuovo straziante lutto sconvolge il mondo dello sport. Ecco tutti i dettagli

Non si sono ancora asciugate le lacrime per la scomparsa, a 86 anni, di Sir Bobby Charlton, leggenda del Manchester United e, insieme a George Best, che ci ha lasciati già da qualche anno, il più celebre dei ‘Busby babes‘ (‘i ragazzi di Matt Busby’, allenatore dei Red Devils dell’epoca), che il mondo dello sport deve fare i conti con un altro grave lutto.

Un lutto ancora più straziante dal momento che la scheletrica signora di nero vestita e con una falce tra le ossute dita di una mano si è portata via un aspirante campione di appena 2o anni.

Non esiste un’età giusta per morire, la scomparsa di un centenario è dolorosa e lancinante quanto quella di un giovanissimo, tuttavia quando ad abbondonare questa terra è un ventenne, quindi nel fiore degli anni e con tutta la vita davanti, il tormento per la sua morte è insopportabile in quanto la si considera inaccettabile, quasi contro natura.

A quell’età, infatti, si dovrebbe dire addio solo ai sogni giovanili e a qualche amore adolescenziale, non certo alla vita.

Dopo aver partecipato alla ‘Hong Kong Cycloton’ (non concludendo la corsa), Mark Groeneveld, nato a Enkhuizen, Paesi Bassi, 20 anni fa e tesserato per la X-Speed United, team continental canadese, è morto nell’ex colonia inglese a seguito di un malore che lo ha colto nel cuore della notte.

Nuovo dramma nel mondo dello sport: muore a 20 anni il ciclista Mark Groenveld

A dare la ferale notizia è stata la squadra dello sfortunato ciclista attraverso un post sul suo profilo Facebook: “È con il cuore colmo di tristezza che informiamo della scomparsa di Mark Groeneveld. Mark era una persona incredibile e un membro prezioso del nostro team. Mancherà profondamente a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”.

Come si legge nel sunnominato post, sulla base delle informazioni preliminari, un attacco di cuore potrebbe aver stroncato la giovane vita di Mark Groeneveld.

Tuttavia, le circostanze della sua morte sono oggetto di indagine, con la X-Speed United che ha reso noto che sta collaborando con le autorità per raccogliere tutte le informazioni utili a chiarire le cause dell’improvviso decesso di un giovane atleta oltre a fornire il supporto alla sua famiglia in questo drammatico momento, anzi, il più tragico che una famiglia possa mai affrontare: salutare per sempre un figlio, un fratello, un nipote, un cugino di appena 2o anni.