Scarta la Juve per l’Arabia: Allegri furibondo

Pessime notizie per Massimiliano Allegri e la sua Juventus: il gioiello si allontana, è pronto a scegliere l’Arabia Saudita

L’ennesimo successo che ha il sapore dello Scudetto. Adesso la Juventus non può più nascondersi, dopo il successo allo scadere contro il Verona firmato a sorpresa da Cambiaso. E Allegri, intervistato nel post gara, ha iniziato a lanciare piccoli segnali di apertura sulla possibile lotta Scudetto a fine campionato.

Le cose entro il rettangolo verde, per la Juve, stanno andando decisamente bene. I bianconeri sembrano essere adeguatamente attrezzati per arrivare fino in fondo e nella sessione invernale di calciomercato le novità per la rosa in mano al ‘Conte Max’ saranno molteplici.

A partire dal centrocampo, reparto sul quale Cristiano Giuntoli sarà obbligato a darsi da fare per sopperire a due mancanze molto pesanti. Paul Pogba e Nicolò Fagioli, entrambi squalificati per i prossimi mesi, rischiano di mettere nei guai la società piemontese che a gennaio non potrà permettersi spese folli per sostituirli.

E se il lavoro del neo direttore sportivo sembra essere già orientato verso diversi nomi in ogni reparto, dalla Spagna giungono notizie davvero negative per i bianconeri.

A riportare l’indiscrezione è il sito ‘Fichajes.net’ che rivela come uno dei grandi sogni di Massimiliano Allegri per l’inverno imminente sia destinato a sfumare clamorosamente.

Juve, che beffa: futuro in Arabia Saudita

Il portale iberico sostiene, infatti, come nel futuro di Jadon Sancho possa esservi molto presto la Saudi Pro League. Un torneo che già la scorsa estate ha accolto diversi big, non tutti a fine carriera, pronti ad essere ricoperti da stipendi milionari.

Dopo lo scontro con ten Hag ad inizio settembre che lo ha praticamente messo fuori rosa, è ormai chiaro come ad inizio 2024 il gioiello londinese sia destinato a cambiare aria.

Si è parlato a lungo di Juventus, magari in prestito, con Allegri piacevolmente predisposto a questa suggestiva soluzione per l’attacco bianconero.

Ma pare proprio che alla fine la pista araba possa diventare quella concreta per meri motivi economici: sembra infatti improbabile che sia la Juve che il Borussia Dortmund – altra società assai interessata al grande ex – siano in grado di garantire al calciatore lo stipendio da oltre 1 milione di euro al mese.

Già la scorsa estate l’Al Ettifaq di Gerrard aveva sondato il terreno per acquistare il nazionale inglese. Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e l’Al-Ittihad (club sostenuti dal Fondo pubblico saudita) rimangono quindi in primissima fila per il mese di gennaio. E con buona pace di Allegri e della Juve che in attacco dovranno orientarsi su altri profili.