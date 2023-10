Fisico e tacco da urlo: Chiara nuova regina della B

Chiara Giuffrida è divenuta a tutti gli effetti la nuova testimonial della serie B in tv con tanto di ufficializzazione e relativi crismi

Per quel che concerne la stagione 2022-2023 del campionato cadetto si è verificato un nuovo avvicendamento sul volto principale da presentare ai telespettatori e tifosi negli svariati programmi e approfondimenti: l’ex Miss Italia Carolina Stramare ha lasciato il posto in favore della subentrante Chiara Giuffrida.

Dal momento in cui Diletta Leotta ha ottenuto enorme popolarità, divenendo uno dei nomi più ricercati nel mondo dello spettacolo, prestando negli anni passati la sua immagine proprio al campionato di serie B in televisione, il campionato cadetto ha fatto una sorta di regola non scritta quella di scegliere un volto femminile e legarlo in connubio alla vendita dei diritti televisivi, siano questi ultimi in esclusiva o meno.

La stessa strada, battuta ai tempi della Leotta da Sky, è stata intrapresa pure dalla piattaforma Helbiz Live che per il campionato cadetto in corso ha selezionato Chiara Giuffrida quale nome preposto a rilevare la posizione che fino alla precedente stagione è stata salda nelle mani di Carolina Stramare.

Cominciamo con il dire che Chiara Giuffrida è siciliana: è nata a Catania nel 1996 e da anni svolge attività pubblica quale reporter, cronista e presentatrice in tv. Giuffrida si è dapprima diplomata al liceo classico e, successivamente, ha conseguito la laurea in Lettere e Filosofia in “Linguaggi dei Media” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dimostrando grande propensione per l’ambito umanistico.

Appassionata di calcio, e pure di motori ma anche cucina (un suo pezzo forte è la preparazione dei canestrelli al ragù, molto in voga in Sicilia), fin dalla più tenera età, coltiva questi interessi grazie al padre che, in qualità di assiduo tifoso rossoazzurro, la portava allo stadio Massimino ad assistere alle partite del Catania.

Il connubio di passione e ambizione, la ricetta del successo

Gà da adolescente ha iniziato a presenziare nei settori di moda e pubblicità, facendo sì che ciò divenisse via via un lavoro a tutti gli effetti e venendo conosciuta anche al di fuori dei confini del nostro Paese. Ha poi fatto il proprio debutto sul piccolo schermo in qualità di concorrente del talent “Milano Models”, andato in onda una decina d’anni fa su Class Tv.

Di qui in avanti il mondo massmediatico dello sport, nello specifico del calcio, le ha spalancato le proprie porte: ha accumulato nel corso di questi anni all’attivo collaborazioni con Sportitalia, TopCalcio24, Tiki Taka con Chiambretti e pure per Radio Nerazzurra, traguardo ragguardevole per lei che si professa tifosa dell’Inter contrariamente al padre che seguita a tifare per il Catania.

In questo post che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram congiuntamente a quello ufficiale della Serie B, la si vede destreggiarsi palleggiando mentre indossa un vestito elegante e tacchi alti. Un’esibizione da urlo che mette a risalto le sue doti fisiche, visto l’alto coefficiente di difficoltà nello svolgere il tutto senza indossare una tuta appropriata.