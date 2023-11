Arianna esplosiva: lato A sbattuto in faccia

La influencer Arianna Ciammaichella si mette in mostra così sui social. Prosperosa e sensuale, è il sogno di tantissimi uomini

Sono tante le ragazze, prettamente di bell’aspetto, che sfruttano la moda e la visibilità dei social network per poter diventare celebri e conquistare gran parte della platea, soprattutto maschile.

Tra queste influencer della nuova generazione spunta una nuova bellezza che si sta facendo conoscere tramite Instagram e Tik Tok, a colpi di foto scintillanti e immagini davvero mozzafiato. Stiamo parlando di Arianna Ciammaichella, giovane blogger dal fascino incontrastato, una vera e propria divinità in ambito social.

Quasi 32 mila follower per questa blogger e modella, che vuole sfondare nel mondo dello spettacolo. Siamo sicuri che presto qualcuno si accorgerà delle sue qualità, quanto meno quelle estetiche. Infatti Arianna è biondissima, chioma fluente ed occhi di ghiaccio da restare incantati. Ma soprattutto vanta un fisico straripante e mozzafiato, che farebbe perdere la testa a qualsiasi uomo (o anche donna, perché no?).

Si sa ancora ben poco di questa influencer di successo. Arianna Ciammaichella è originaria dell’Abruzzo ma ama girare in lungo ed in largo, tra eventi, feste e serate, anche per farsi conoscere. Infatti, dagli scatti visti sul suo account Instagram, si può senza dubbio evincere che sia una amante della vita notturna e del mare, visto che spiccano tante foto in spiaggia.

Arianna Ciammaichella, tatuaggi e decolté in bella mostra al party notturno

Uno degli ultimi scatti molto ambiti sui social la vede infatti in una serata in discoteca, con un outfit che definire provocante è poco. Arianna si è fatta immortalare con un vestito nero piuttosto corto ed attillato, capace di mettere in risalto i suoi tanti tatuaggi su braccia, spalle e gambe. Ma soprattutto il suo decolté esplosivo e naturale, arma di seduzione per tantissimi uomini.

La sua bellezza si può definire giunonica, visto che come detto è una ragazza bellissima e tutta curve, assolutamente naturali e senza evidenze di ritocchini estetici e chirurgici. Una classica e splendida donna italica al 100%, dal carattere libero e dagli occhi di ghiaccio incantevoli.

Scorrendo sul suo profilo Instagram @ari_cyammy, scopriamo come la Ciammaichella fino ad un paio di anni fa avesse un look ben diverso, con capelli mori e più lisci e corti rispetto alla chioma che sfoggia attualmente. Ma il risultato non cambia: parliamo sempre di una splendida ragazza, sensuale e naturale, pronta a cogliere il successo sui social.