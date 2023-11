Shock Inter, se ne va alla Juve a giugno

Marotta beffato dal blitz di Giuntoli: affare in chiusura, la Juventus arriva prima di tutti e chiude l’accordo per giugno

Un duello molto atteso, rimandato in estate ma ora pronto a fare scintille. Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli avranno il compito di costruire due squadre destinate a lottare punto a punto, già in questa stagione, e di sicuro anche nella prossima.

Se in estate la Juve ha badato a fare cassa, a risanare il bilancio e quindi ad evitare spese folli, l’Inter ha investito molto (dopo aver venduto…), sottraendo proprio ai bianconeri alcuni obiettivi da tempo nei dossier dei bianconeri.

Da Torino filtra però la necessità di cambiare rotta fin da subito, e già a gennaio gli uomini di mercato del club targato Exor si muoveranno.

Il duello con l’Inter diventa quindi inevitabile, anche in considerazione di una serie di strategie condivise. Sia alla Continassa che in Viale della Liberazione la missione è puntare sui giovani e sui calciatori svincolati.

Destini comuni quindi, accomunati dalla necessità di fare in fretta per evitare aste al rialzo che in questa fase sarebbero deleterie per le casse di entrambe le società.

Ecco quindi che su un calciatore ogni tentativo è stato già fatto, e arriva una conferma destinata a chiudere il capitolo. Giuntoli è arrivato prima di tutti al traguardo, ha ottenuto già un “sì” pesante, e a giugno chiuderà un rinforzo importante per Allegri.

Inter beffata: la Juve chiude l’affare Samardzic

Se non siamo al cospetto dell’affare più chiacchierato di questa stagione, poco ci manca. La Juve ha infatti in mano un centrocampista chiesto proprio da Allegri, e attende solo giugno per chiudere una trattativa già imbastita, che prevede anche un tentativo per gennaio.

Lazar Samardzic in estate era praticamente un calciatore nerazzurro. Mancavano le firme, ma le foto sorridenti del centrocampista hanno lasciato in pochi giorni spazio ad una giravolta clamorosa, al ritorno ad Udine e ad un nuovo tentativo da parte della Juve.

Sul calciatore c’era infatti anche Giuntoli, che però in estate non aveva il budget a disposizione per tentare di strapparlo ai friulani, e quindi anche a Marotta.

Il cambio di strategia della Juve ha invece spinto il club a contattare l’entourage del serbo nato a Berlino, e i bianconeri avrebbero incassato una risposta affermativa.

Il recente “like” del calciatore al post del gol di Cambiaso, messo a segno al Verona, è solo l’ennesima conferma di una trattativa in cui manca solo l’accordo fra i due club bianconeri, che lavorano però senza intoppi.

Giuntoli avrebbe ottenuto già l’ok per il trasferimento del calciatore nella prossima stagione, ma lavora per chiudere già a gennaio.

L’obiettivo è inserire una pedina nella trattativa, così come fece l’Inter proponendo Fabbian, poi andato al Cagliari.

I bianconeri invece potrebbero offrire Nicolussi-Caviglia, che a Udine troverebbe spazio. Ecco perché le mosse di altri club sarebbero ormai vane. Samardzic è praticamente un calciatore della Juve, che prova ad anticipare il suo arrivo ma ha già trovato gli argomenti giusti per averlo almeno in estate.