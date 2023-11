La Ferilli manda in estasi: l’occhio cade lì

Sabrina Ferilli non finisce mai di stupire: lo scatto postato sui suoi profili social ha mandato i suoi follower in tilt

Non sembra passare il tempo per la Ferilli. Come dimostrano i contenuti caricati sui social, Sabrina si mantiene in splendida forma.

Il suo debutto nel mondo del cinema risale al lontano 1987, quando appena ventitreenne viene scelta per il film ‘Caramelle da uno sconosciuto’.

La definitiva consacrazione arriva però nel 1994, quando prende parte a ‘La bella vita’ che le consente di conquistare il Nastro d’Argento come miglio attrice protagonista.

Per l’attrice romana non mancano ovviamente comparse sul piccolo schermo, dove recentemente è stata impegnata con due miniserie come ‘L’amore strappato’ e ‘Svegliati amore mio’.

Sentimentalmente, dopo aver concluso il matrimonio con l’avvocato Andrea Perone, Sabrina ha ritrovato l’amore con Flavio Cattaneo, che sposa nel 2011.

Oggi, nonostante i vari impegni, l’attrice è molto attiva sui social dove condivide con i fan sia momenti di vita professionale che privata.

Il tempo non passa mai, Sabrina Ferilli è uno schianto: forme esagerate

I fan di Sabrina Ferilli non perdono tempo nel mostrarle tutto il supporto possibile, tanto che il suo profilo Instagram ha abbondantemente superato il milione di follower.

Questo dimostra quanto nel corso della sua lunga carriera l’attrice romana si sia fatta apprezzare dal pubblico, che continua a seguirla con grande affetto.

Il merito, ovviamente, va anche ad una bellezza con pochi eguali che Sabrina mette in evidenza in ogni singolo scatto pubblicato. Uno degli ultimi, come prevedibile, non ha fatto eccezione.

Sabrina nella foto pubblicata ha voluto ricordare la festa di Halloween, indossando un vestito corto di colore rosso.

A catturare l’attenzione del pubblico è la scollatura presente nella parte superiore, che mette in risalto un lato A che definire esplosivo è riduttivo. Il contenuto ha fatto il pieno di like, con i fan che non hanno perso tempo nel commentarlo.

“Sei a dir poco strepitosa” e “il tuo sorriso è a dir poco contagioso”, sono solo alcuni dei commenti che i follower le hanno riservato sotto lo scatto in questione.

Questo a testimonianza di quanto Sabrina continui ad essere amata dal pubblico, che non perde occasione nel farle sentire tutto l’apprezzamento possibile.

Il consiglio che vi diamo è quello di non smettere di seguirla, perché siamo certi che continuerà a stupirvi con scatti dall’alto tasso di sensualità ed eleganza.