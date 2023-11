Juve in allerta, scippo Beto: c’è anche un’altra italiana

Il tema del centravanti resta centrale in casa Juventus. Dal futuro di Vlahovic all’idea Beto, sul quale però c’è anche un’altra big di Serie A. La situazione

Aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi Dusan Vlahovic, che a suon di gol stava convincendo tutti della bontà della scelta di puntare ancora su di lui. Nel frattempo è subentrato qualche problemino fisico di troppo e una condizione fisica altalenante, senza dimenticare una situazione contrattuale che tiene sull’attenti la dirigenza della Juventus.

La Juve cerca quindi un nuovo accordo per spalmare l’alto ingaggio, mentre non possono essere sottovalutati eventuali spifferi di mercato, soprattutto dopo la scorsa estate in cui il serbo sembrava sulla lista dei partenti.

Vlahovic è tutt’altro che incedibile, soprattutto a fronte di una eventuale proposta di alto profilo. Inoltre va considerato come la dirigenza bianconera si stia anche già guardando attorno sul fronte centravanti a caccia delle migliori occasioni eventualmente da andare a percorrere.

La lista di possibili numeri 9 è molto lunga: dal ritorno di Morata a David, passando per Boniface fino ad arrivare all’ex Udinese Beto, che all’Everton non sta trovando del tutto le fortune sperate.

Lo stesso Giuntoli aveva sondato proprio il portoghese ai tempi del Napoli quando il calciatore giocava con la maglia dei friulani. A fine estate è quindi arrivata la maxi offerta da circa 30 milioni di euro che ha cambiato il futuro di Beto, che ora sta sgomitando con molta difficoltà in Premier League.

Calciomercato Juventus, idea Beto per l’attacco: occhio anche all’Inter

Un solo gol con la maglia dell’Everton, peraltro in coppa di Lega, e poco altro per il portoghese che ha fin qui fatto registrare un minutaggio molto basso in Premier League. Dove non appare come una prima scelta dell’allenatore, che gli ha concesso i 90 minuti in una sola circostanza in campionato.

Numeri al ribasso quindi per il classe 1998 lusitano che si aspettava molto di più dal suo approdo in terra inglese. Una mezza delusione, al netto della lunga stagione ancora tutta da affrontare. Nel complesso, qualora le cose non dovessero migliorare, non vanno comunque esclusi colpi di scena in merito ad un ritorno in Italia.

La Juventus lo valuta ma dovrà fare attenzione ad una squadra storicamente rivale. Il riferimento è all’Inter, già accostata a Beto in passato, ed a caccia di attaccanti viste le situazioni fisiche non sempre idilliache di Arnautovic e Sanchez che in due hanno messo a referto un solo gol.

I nerazzurri quindi nelle prossime sessioni potrebbero rinnovare ancora l’attacco, e Beto che è ai margini dell’Everton farebbe al caso di Inzaghi, al netto dei costi che dovranno essere abbordabili.