Via alle offerte a gennaio: ‘assist’ alla Juve

Una svolta improvvisa per il calciomercato della Juventus in vista di gennaio: assist inatteso, così Allegri può sperare in un grandissimo colpo

Non è un mistero che la priorità della Juventus in questo momento sia il calciomercato, la cui sessione invernale riaprirà ufficialmente il 2 gennaio 2024. Manca ancora tanto tempo ma Cristiano Giuntoli sta lavorando da mesi sottotraccia per garantire la firma dei nomi giusti per la squadra di Allegri.

Il tecnico livornese ed il ds si concentreranno soprattutto su un settore, nel quale la situazione sta lentamente degenerando: il centrocampo.

Le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli priveranno la ‘Vecchia Signora’ di due pedine fondamentali. E anche dal punto di vista numerico, è ovvio che la Juventus non potrà pensare di chiudere la stagione con due uomini in meno.

Si sta facendo largo una serie di profili assai graditi ad Allegri ma che non sembrano così facili da prendere nel mese di gennaio.

L’ultima notizia, al di là dei soliti nomi di Thuram, Hojbjerg e Partey, sposta l’attenzione in Premier League: il big adesso può davvero fare le valigie e partire in direzione Torino.

Il giornalista turco Ekrem Konur, particolarmente informato riguardo alle vicende di mercato in ambito internazionale, ha lanciato una vera e propria bomba che potrebbe interessare in primissimo piano proprio alla società piemontese.

Super colpo a gennaio: apertura per l’addio

Su ‘X’, il giornalista ha rivelato la decisione da parte del Tottenham di aprire ad una pesantissima cessione nelle prossime settimane: “Il Tottenham ascolterà offerte per il centrocampista Giovani Lo Celso a gennaio“.

Konur ha poi specificato come il gioiello argentino, piaccia ad alcuni club di Liga, Premier League e Serie A che potrebbero tentare l’assalto nelle prime settimane del 2024. E tra queste vi è sicuramente la Juventus che a Lo Celso ha pensato in diversi momenti nel recente passato.

Il 27enne di Rosario, dopo il prestito al Villarreal, ha fatto ritorno in quel di Londra ma qualcosa non sta andando come previsto. Lo Celso ha fino a questo momento collezionato solo 3 presenze con gli ‘Spurs’, tra campionato ed EFL Cup, con una miseria in quanto a minutaggio: 69′.

Pare quindi chiaro come il forte centrocampista non rientri più tra le priorità della dirigenza inglese che davanti ad una proposta congrua (Lo Celso viene valutato circa 15-18 milioni) darà il via libera alla partenza del talento sudamericano.

Occhio quindi a Giuntoli che, dovendo mettere due toppe a centrocampo nel mese di gennaio: senza dimenticare i dubbi sul rinnovo di Rabiot, in scadenza al termine dell’attuale stagione.