Via libera per la Juventus: reazione a catena

La Juventus potrebbe gioire per un grande colpo estivo: la reazione a catena fa felice anche Massimiliano Allegri, firma più vicina

Dopo una campagna aquisti tutt’altro che esaltante, in pochi probabilmente si sarebbero aspettati una Juventus così cinica e competitiva. I bianconeri, numeri alla mano, possono adesso davvero considerarsi una delle grandi favorite per la conquista del prossimo Scudetto.

È chiaro però che le vicende che hanno riguardato Paul Pogba e Nicolò Fagioli peseranno parecchio in vista della prossima sessione di calciomercato invernale.

Le squalifiche che colpiranno i due centrocampisti lasceranno un vuoto davvero importante nella mediana bianconera. Senza contare, poi, le ricorrenti voci di una possibile separazione pure da Rabiot che il 30 giugno 2024 vedrà esaurire il suo contratto con la Juve.

Si ricomincerà ufficialmente il 2 gennaio 2024 anche se l’attenzione di Cristiano Giuntoli è massima già da diverse settimane.

Il direttore sportivo, scelto in estate sia per risanare i conti che potenziare il gruppo a disposizione di Allegri, si concentrerà soprattutto sul centrocampo con l’arrivo dell’anno nuovo. Da Thomas Partey a Pierre-Emile Hojberg fino al sogno – al momento troppo costoso per le casse bianconere – Khèphren Thuram.

D’altro canto i ragionamenti a cui la dirigenza bianconerà andrà incontro nei prossimi mesi potrebbero protrarsi anche in vista della prossima stagione, quando ci si potrà muovere con maggiore libertà anche dal punto di vista economico.

In tal senso arrivano ottime notizie dalla Spagna, perchè uno degli obiettivi di mercato per la difesa potrebbe adesso liberarsi molto facilmente in vista dell’estate 2024.

Erede trovato: Hermoso a zero alla Juventus

Secondo quanto viene riportato da ‘Elgoldigital.com’, l’Atletico Madrid avrebbe già bloccato il prossimo colpo per rinforzare la retroguardia di Diego Simeone. Gli spagnoli sono pronti ad acquistare David Garcia dall’Osasuna: un segnale incoraggiante per il possibile approdo di Mario Hermoso alla Juventus.

Il 28enne spagnolo vedrà esaurire il suo contratto coi ‘Colchoneros’ il 30 giugno 2024 e per il momento l’ipotesi rinnovo è finita in naftalina. Giuntoli sa bene che proprio al centro della retroguardia serviranno forze fresche ed esperienza internazionale.

Tutte caratteristiche che Hermoso, ancora oggi, dimostra in campo con la maglia dell’Atletico Madrid. Fino ad ora il classe ’95 ha collezionato 14 apparizioni agli ordini del ‘Cholo’, con 1222′ in campo. Una vera certezza che farebbe la felicità del tecnico di Livorno, che a parametro zero sarebbe ben felice di accogliere Hermoso in quel di Vinovo: staremo a vedere fin dove riuscirà ad arrivare Giuntoli per la firma del gioiello di Madrid.