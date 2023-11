Annalisa, sul palco è super sexy: fans impazziti

La splendida cantautrice torna a brillare su Instagram con uno scatto davvero esagerato: i followers di Annalisa sono rimasti senza parole

Sono ormai anni che è meritatamente sulla cresta dell’onda, una delle voci più incantevoli e apprezzate dell’ultima decade. La meravigliosa Annalisa è uno dei punti più alti della musica italiana in questo momento ed il suo successo è in continua crescita.

Nata il 5 agosto 1982 a Carcare, in provincia di Savona, la cantautrice diventa famosa grazie alla partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi’. Correva l’anno 2010 e Annalisa, ancora giovanissima, conquistò proprio tutti con una dote canora davvero fuori dal comune.

Il suo talento è sempre stato ben visibile e dopo tredici anni, coltivato e coccolato a doverse, ha portato alla nascita di una luminosissima stella nel panorama italiano. Quell’anno chiuse al secondo posto ma la critica nei suoi confronti fu al 100% positiva.

L’anno successivo uscì ‘Nali’, suo primissimo album che vendette milioni di coppie. Da lì la 38enne di Carcare non si è proprio più fermata, trasformandosi da talentuosa e timida cantante su Canale 5 ad una performer invidiata in tutto il mondo.

Non c’è solo il palco tra i suoi grandi successi ma anche il web ha deciso di amare e apprezzare le sue grandi doti: la bellezza di Annalisa è fuori discussione e a testimoniarlo sono i quasi 2 milioni di followers che l’ex concorrente di Amici ha conquistato solo su Instagram.

Annalisa da bollino rosso: Instagram in tilt

Per quel che concerne la sua vita privata, c’è da dire come Annalisa sia una mosca bianca nel mare di gossip che ci circonda. Perchè è particolarmente riservata sui suoi lati più intimi, tant’è che il suo matrimonio andato in scena a fine giugno è stato reso pubblico solo qualche giorno dopo.

La bellissima cantante è convolata a nozze con il manager Francesco Muglia per ben due volte. La seconda cerimonia è avvenuta in Ligura, il 1 luglio, davanti a circa 150 invitati: tra questi anche Maria De Filippi, alla quale ‘Nali’ è ancora molto legata.

Il suo primo tour dell’anno ha appena toccato forse la data più importante, quella del Forum di Assago che la stessa Annalisa aspettava da tempo. E qualche ora dopo la cantautrice ha postato uno scatto che la ritrae sul palco, sorridente e con un look davvero bollente.

“Io ancora qui. E ci rivediamo tutti ad aprile”. ‘Nali’ ha però strappato un mare di complimenti e migliaia di likes per la sua bellezza assolutamente imparagonabile.

Stivaletti neri, gambe in bella vista grazie alle calze a rete ed una particolare maglia nera quasi del tutto trasparente. I fan non hanno potuto fare altro che inchinarsi alla sua sensualità mai volgare, con un corpo statuario e delle curve che hanno mandato al manicomio proprio tutti.