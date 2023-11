Moggi show: svelata la nuova panchina di Conte

L’ex dirigente della Juventus parla del tecnico salentino ed indica la sua prossima destinazione. I dettagli

Reduce dall’esperienza al Tottenham, terminata il 26 marzo scorso a seguito di una risoluzione consensuale, Antonio Conte si sta godendo un periodo di riposo assieme alla sua famiglia. Intanto, però, come ha dichiarato recentemente, continua “a studiare” per farsi trovare pronto in vista di una nuova esperienza. Quale sarà la sua prossima squadra? A tal riguardo è giunta un’indiscrezione davvero clamorosa.

Nelle ultime settimane il tecnico salentino è stato accostato a diversi club. In primis al Napoli, la cui panchina di Rudi Garcia ha traballato non poco in questo inizio di stagione.

Poi alla Roma e al Milan, altre due squadre protagoniste di una partenza non proprio entusiasmante. Più di recente si è fatta largo anche la pista Manchester United, in profonda crisi sia in Premier che in Champions League. Tutte voci che continuano a susseguirsi con una certa insistenza.

Probabilmente, però, la verità è che Conte ha risposto “no, grazie” ad ognuna delle società che lo hanno chiamato e manterrà la sua posizione ancora per un bel po’.

Ad avvalorare tale teoria sono le sue parole a “Belve”, trasmissione in onda sulla RAI. «Non prendo squadre in corsa, perché sono situazioni create prima di me», ha detto il pugliese. Tradotto, l’ex Chelsea tornerà in sella direttamente nella prossima stagione. Vestendo quali colori? Difficile dirlo ad oggi, ma c’è qualcuno che è convinto di saperlo: Luciano Moggi.

Futuro Conte, l’indiscrezione di Luciano Moggi: “È il suo desiderio”

Secondo l’ex dirigente della Juventus, l’allenatore pugliese avrebbe un solo obiettivo stampato in mente: tornare a guidare la sua squadra del cuore. “Conte desidera tornare alla Juventus”, ha detto ai microfoni di Televomero, soffermandosi poi anche sulla scelta del tecnico di prendersi un anno sabbatico: “È una cosa che manterrà: lo ha detto a tutti quelli che lo hanno chiamato”.

In effetti non sarebbe sorprendente se Conte dovesse fare ritorno in bianconero, dove ha vinto tanto sia da calciatore sia vestendo i panni del mister. C’è da dire, però, che molto è legato a Massimiliano Allegri, ovvero a come finirà la stagione di Vlahovic e compagni. Se il toscano dovesse continuare ad ottenere buoni risultati nella restante parte dell’annata, è difficile immaginare che il club possa sollevarlo dall’incarico. Staremo a vedere.