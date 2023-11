Epilogo choc: cori razzisti e penalizzazione in classifica

Il campionato rischia di registrare una penalizzazione che andrebbe a modificare la classifica in maniera clamorosa

La decisione sarà presa a breve, il club rischia molto per i cori razzisti che hanno destato l’imbarazzo della federazione nonché della stessa società.

Un’altra stagione tribolata dal punto di vista sportivo è in corso, una penalizzazione potrebbe ora infrangere la classifica e creare ancora più malumore. La federazione potrebbe così decidere di utilizzare le maniere forti, quanto accaduto per altro giustificherebbe la penalità in classifica.

I tifosi sono preoccupati, l’ansia sta crescendo nel corso del tempo per una decisione che arriverà a breve. Una gara è nel mirino, in tutta Europa le immagini di quanto accaduto hanno fatto scalpore e le indagini sui club proseguono senza sosta. Si attende adesso solo una decisione definitiva, sarebbe un duro colpo per una squadra ottenere la penalizzazione proprio in questo momento delicato della stagione.

L’incontro tra Gattuso e Grosso è stato rinviato per gli scontri fuori dal campo, il prossimo 6 dicembre ci sarà il derby tra tecnici italiani senza sapere ancora se si giocherà a Marsiglia (a porte chiuse) o su un terreno neutro.

Prima di ciò, arriverà con ogni probabilità una penalizzazione al Lione che farà discutere, una decisione che sta maturando proprio in queste ore.

Scontri Marsiglia-Lione, un club sarà penalizzato

La commissione che sta analizzando quanto accaduto ha messo nel mirino proprio il Lione, il team sarebbe penalizzato per il razzismo dei tifosi. Le immagini violenti provenienti da Marsiglia hanno colpito gli sportivi, ma anche i tifosi della squadra ospite hanno esagerato, calcando la mano in maniera non giustificabile con saluti nazisti, ululati di scimmia e in generali urli razzisti nei confronti degli avversari.

Il prossimo 22 novembre ci sarà una decisione definitiva, il Lione potrebbe avere una penalizzazione in classifica davvero pesante, considerando la situazione attuale in Ligue 1.

Il club di Grosso è ultimo in classifica, perdere ulteriori punti sarebbe una stangata davvero importante.

Il Marsiglia, invece, sul piano sportivo non rischierebbe nulla in quanto la sassaiola sarebbe accaduta lontano dal Velodrome, quando lo stadio non era materialmente arrivato allo stadio come riporta l’Equipè: “Il bus è caduto in una imboscata, ma a diverse centinaia di metri dallo stadio del Marsiglia”.

La situazione crea ansia e preoccupazione per i tifosi francesi, anche i vertici del calcio europeo seguono con attenzione la vicenda. La mano dura della federazione sarebbe un segnale importante per tutto lo sport e il calcio.