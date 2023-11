Affare monstre tra Juve e Manchester United, si chiude per 70 milioni

Il calciomercato invernale si avvicina, Juventus e Manchester United possono mettere in piedi una operazione clamorosa. Ecco tutti i dettagli

Nonostante la stagione stia entrando in una fase sempre più calda, diverse società sono già al lavoro per cercare di individuare i giusti rinforzi per il prossimo calciomercato invernale.

Tra queste troviamo ovviamente la Juventus, chiamata a regalare qualche rinforzo importante a mister Allegri.

Il reparto che necessità di innesti è il centrocampo, viste le squalifiche rimediate da Paul Pogba e Nicolò Fagioli: per questo il tecnico livornese attende con impazienza l’apertura del mercato, con la speranza che possa arrivare un calciatore che aggiunga qualità nella zona centrale del campo.

Oltre agli acquisti, però, la Juve sta lavorando anche per quanto riguarda le uscite: non solo di quei calciatori che stanno trovando poco spazio, ma anche dei big qualora arrivi un’offerta importante. A tal proposito, due big inglesi sono pronte a fare sul serio per il gioiello bianconero.

Big inglesi su Chiesa, la Juventus fissa il prezzo: può partire per 70 milioni

Uno dei calciatori più richiesti è senza dubbio Federico Chiesa, che si sta rendendo protagonista di una buona stagione nonostante dei piccoli infortuni. In dieci partite disputate il numero sette bianconero si è reso protagonista di quattro reti e un assist, bottino sufficiente visti i piccoli problemi fisici delle ultime settimane.

Le prestazioni svolte nel corso degli anni non sono passate inosservate, tanto che in passato diversi club hanno provato a strapparlo ai bianconeri senza successo. A gennaio, però, le cose possono cambiare, visto che due club di Premier sono pronte a fare sul serio per portarlo in Inghilterra.

Stando alle ultimissime indiscrezioni, sulle tracce dell’esterno azzurro ci sono Arsenal e Manchester United. Soprattutto i Red Devils hanno mostrato un grande interesse, con il tecnico ten Hag che stravede per il numero sette.

Visto il contratto in scadenza nel 2025 (ma c’è una trattativa, complicata, per il rinnovo), qualora lo United si presentasse con un’offerta da 70 milioni di euro la Juventus difficilmente potrà dire di no.

Il ragazzo può essere intrigato dall’idea di provare una nuova avventura, specialmente in un campionato affascinante come quello inglese. La società targata Exor ha fissato il prezzo, ora sta alle big inglesi decidere se affondare o meno: il popolo bianconero ora trema davvero.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

