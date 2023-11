Juve accerchiata: Giuntoli lo sta perdendo

La Juventus adesso rischia davvero grosso: uno dei sogni di mercato inseguiti da Giuntoli può allontanarsi definitivamente nelle prossime ore

La stagione della Juventus di Massimiliano Allegri va avanti, con un rendimento strabiliante per la ‘Vecchia Signora’ che adesso non può proprio più nascondersi. Questa Juve, numeri alla mano, è sicuramente una delle candidate principali alla conquista del prossimo Scudetto.

E nonostante le dichiarazioni di facciata del tecnico di Livorno, ai piani alti della società torinese c’è la consapevolezza che quello attuale potrebbe essere l’anno giusto per cercare una svolta dentro il rettangolo verde. Lontano dal campo, però, molto dipenderà invece dalla sessione invernale di calciomercato che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 gennaio 2024. In tal senso, la dirigenza bianconera sta già lavorando senza sosta per avvicinarsi a quegli obiettivi che Allegri avrà urgente necessità di avere a disposizione nelle prime settimane dell’anno nuovo.

A centrocampo, ad esempio, 1-2 nuovi acquisti è lecito aspettarseli ed il motivo è chiaro da tempo. Le imminenti squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli che, per differenti motivi, lasceranno la squadra torinese orfana di due pedine di valore che numericamente rischiano di pesare non poco nell’economia stagionale. Ecco perché Cristiano Giuntoli, arrivato in estate per rilanciare con le sue idee il progetto Juventus, ha già in mente alcuni nomi che farebbero sicuramente contento l’allenatore toscano.

Juve, annuncio e beffa: “Due big in pressione”

Si è detto a lungo di Thomas Partey così come del sogno legato a Khèphren Thuram, costosissimo gioiello di proprietà del Nizza. Il primissimo profilo, però, che sta decollando da qualche giorno rischia di saltare definitivamente. A rivelare la clamorosa indiscrezione è il giornalista Rudy Galetti che, su ‘X’, ha firmato una doccia fredda per la ‘Vecchia Signora’.

Al centro della notizia vi è Kalvin Phillips, gioiellino inglese che con il Manchester City sta facendo enorme fatica a trovare spazio. Nonostante la Juventus si sia mossa con largo anticipo sulla concorrenza, adesso il rischio di una clamorosa beffa è più concreto che mai. “Tottenham e Newcastle mantengono la pressione su Kalvin Phillips”, scrive Galetti che aggiunge poi dei dettagli sul 27enne di Leeds.

“Tutto è possibile nel suo futuro: il centrocampista inglese potrebbe partire dal Manchester City a gennaio di fronte ad un’offerta adeguata”. La Juventus potrebbe quindi vedersi allontanare la firma di Phillips che rischia di rimanere in Premier League, finendo alla corte di una delle due rivali dei ‘Citizens’. Viene poi riferito come il Manchester City stia valutando un assalto a Paqueta, evidentemente in sostituzione dello stesso Phillips che quest’anno ha collezionato solo 216′ in 8 presenze con la maglia dei campioni d’Europa.