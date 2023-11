Conte torna in Serie A, è sfida tra due big

Antonio Conte è pronto per tornare in Serie A, il duello per averlo si fa davvero interessante per le big del campionato

Antonio Conte tornerà nel nostro campionato, il mister dovrà scegliere quale squadra poter rilanciare dopo le recenti difficoltà.

L’anno sabbatico di Antonio Conte sta finendo, i club sono in crisi e punteranno su un uomo forte al comando. Il mister ha rifiutato la panchina del Napoli, un mese fa circa sembrava pronto per diventare l’erede di Garcia.

Sfumata la panchina azzurra, la Serie A segue Conte comunque con interesse, ci sono delle big pronte ad averlo in panchina.

La spinta del tecnico leccese potrebbe essere quel valore aggiunto per far decollare una squadra in grande difficoltà.

Lo ha fatto con la Juve, tornando a far vincere lo scudetto ai bianconeri, così come all’Inter, e adesso punterà a un tris importante nella massima serie.

Antonio Conte vorrà essere uno dei pochi tecnici in Italia ad aver vinto scudetti con tre club diversi, un record che stimolerà l’allenatore leccese.

L’interesse cresce e le soluzioni in panchina aumentano, ma saranno due le squadre che cercheranno il grande colpo in panchina: Milan e Roma su Conte, sono pronte ora al blitz decisivo.

Duello per Conte, tornerà in Serie A

La squadra giallorossa, in particolare, sembra favorita per questa opzione. Una serie di indizi lo confermano, partendo dalla scadenza contrattuale di Mourinho fissata al giugno 2024, il tecnico portoghese andrà via e libererà anche le risorse economiche necessarie per l’ingaggio del mister italiano.

Conte chiederebbe lo stesso ingaggio di Mourinho, vorrebbe però una maggiore incidenza sul mercato.

Le prime richieste riguarderebbero un nuovo pacchetto di esterni, qualche centrale difensivo di affidamento e la conferma di Lukaku, da collocare insieme a Dybala un po’ come ai tempi della Lu-La.

Il tecnico leccese dovrà aspettare l’estate se non proprio qualche mese, un eventuale crisi irreversibile potrebbe far accelerare la trattativa.

La soluzione Milan per Conte resta invece un po’ più sullo sfondo, le motivazioni della dirigenza con Stefano Pioli determineranno prossimamente il futuro in panchina.

Conte sta risalendo posizioni, Cardinale però ha già una sua lista di tecnici da contattare, tra cui Graham Potter, ex allenatore del Chelsea molto stimato dal management rossonero.

Sbiadita invece l’opportunità di un ritorno alla Juve. Conte ha partecipato alla festa per il centenario della proprietà della famiglia Agnelli, ma la società non ha intenzione di sostituire Allegri, anche guardando alla classifica attuale.