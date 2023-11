Vlahovic, che scambio: “Lo hanno visto in sede”

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo un momento decisamente positivo. Al secondo posto in campionato, però, fa da contraltare il cattivo periodo di forma che sta attraversando Dusan Vlahovic

Nelle ultime uscite Vlahovic ha dimostrato di avere le ‘polveri bagnate’ e, adesso più che mai, tornano prorompenti le voci di un suo imminente addio alla Juventus: sul piatto uno scambio intrigante per i bianconeri.

La Juventus sembra essere finalmente tornata nelle posizioni a cui ha abituato nella sua storia. La squadra di Allegri insegue l’Inter capolista a due punti di distanza, in attesa dello scontro diretto in programma il 26 novembre all’Allianz Stadium.

Nonostante le varie vicende che la vedono protagonista fuori dal campo, ultima l’indagine sul caso procuratori, la squadra bianconera vuole sognare in grande. L’addio di Vlahovic potrebbe facilitare la gestione della dirigenza.

Dopo un’annata tribolata, sia come squadra che a livello personale, Dusan Vlahovic aveva iniziato al meglio la sua stagione. Il serbo ex Fiorentina ha messo a referto 4 reti e 1 assist nelle prime quattro uscite di Serie A.

Dopo essere rimasto a secco contro Sassuolo e Lecce, un problema alla schiena lo ha limitato e, attualmente, si trova a battagliare con Milik e Kean per un posto da titolare al fianco di Chiesa.

Allegri al bivio: lo scambio intriga il tecnico bianconero

I due compagni e competitor si trovano in un momento di forma migliore e, in caso di esclusioni ripetute, Vlahovic potrebbe spingere per lasciare la Juventus. Su di lui è tornato un club che lo aveva messo nel mirino già ai tempi della Fiorentina. Si tratta dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, grande estimatore del centravanti serbo.

Secondo quanto riportato da Momblano a Juventibus, l’ex viola in passato si era recato a Madrid per un colloquio ravvicinato. Il suo passaggio ai Colchoneros si concluse con un nulla di fatto, ma adesso il Cholo sembra essere tornato alla carica.

La dirigenza juventina al momento si trova impegnata nei rinnovi, al fine di spalmare gli ingaggi che pesano a bilancio. Dalle prime ricostruzioni, l’entourage di Vlahovic non sarebbe intenzionato a spalmare l’ingaggio che dovrebbe salire a 12 milioni nella prossima stagione.

L’Atleti, dunque, potrebbe arrivare in soccorso dei bianconeri prelevando il serbo e inserendo come contropartita Alvaro Morata.

Lo spagnolo conosce molto bene l’ambiente e sarebbe ben disposto ad aprire il terzo capitolo della sua storia bianconera. L’ex Real Madrid e Chelsea si è reso protagonista di un super inizio di stagione con 12 gol in 14 apparizioni tra Liga e Champions League.

