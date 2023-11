Donnarumma in Serie A, svelata la destinazione

Gigio Donnarumma potrebbe presto lasciare il PSG e fare ritorno in Serie A: sul portiere campano c’è soprattutto un club.

Il ritorno di Gigio Donnarumma a San Siro da avversario del Milan è andato esattamente come avevano preannunciato i tifosi milanisti. Il portierone del Paris Saint-Germain è stato subissato di fischi e insulti dall’inizio alla fine e ha dovuto anche assistere al lancio di banconote finte con il suo volto e la scritta ‘mercenario’.

Donnarumma, dal canto suo, ha sfoderato l’ennesima prestazione eccellente della sua carriera: nel secondo tempo è proprio grazie agli straordinari interventi del numero uno di Castellammare di Stabia – prima sulla punizione di Theo Hernandez, poi sul destro a giro di Okafor – se i parigini non sono capitolati più volte.

Prodezze che però non hanno impedito alla truppa di Luis Enrique di uscire sconfitta da Milano: un successo che ha esaltato i tifosi rossoneri, anche perché arrivato contro quello che viene ormai identificato come il ‘traditore’ per eccellenza.

Tuttavia, almeno stando agli ultimi rumors, non è da escludere che in futuro gli incontri tra il Milan e Donnarumma avvengano molto più spesso.

Il portiere campano, infatti, continua ad avere molte richieste in Europa, in particolare dalla Serie A.

La scorsa estate avrebbe fatto un tentativo addirittura l’Inter, alla ricerca di un portiere dopo le partenze di Onana e Handanovic: i nerazzurri hanno poi deciso di puntare su Sommer, ma la possibilità di vedere Donnarumma in Serie A non è affatto svanita.

Donnarumma in Serie A: ecco la sua prossima squadra

Come noto, l’ex portiere del Milan è un vecchio pallino della Juventus, che in passato ha provato più volte a capire la fattibilità dell’operazione. Szczesny, che pure garantisce un elevato livello di affidabilità, compirà 34 anni ad aprile 2024: una carta d’identità che obbliga la Juve a guardare al futuro.

Lo pensa anche un ex grande portiere come Luigi Turci, che ai microfoni di TvPlay ha detto chiaramente che la destinazione bianconera è una delle più naturali per Donnarumma.

Turci, infatti, ha ricordato che negli ultimi decenni Madama ha sempre potuto contare sul portiere della Nazionale italiana: per questo motivo l’attuale numero uno del PSG può essere davvero il dopo-Szczesny.

Chiaramente, come ricorda anche lo stesso Turci, per far arrivare Donnarumma a Torino la Juventus deve prima separarsi dal portiere polacco.

Infine, sempre secondo Turci il ritorno in Italia potrebbe fare bene a Donnarumma: giocare con tanti campioni nel PSG è stimolante, ma “il campionato francese non è l’ideale dal punto di vista della pressione”. Nei prossimi mesi si capirà meglio se ci saranno nuovi contatti tra Donnarumma e la Juventus.