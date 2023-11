Szczesny-Meret: l’annuncio che ribalta Juventus e Napoli

Alex Meret-Wojciech Szczęsny: l’annuncio che rivoluziona la Juventus e il Napoli. Ecco cosa sta succedendo

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Rudi Garcia. Il tecnico francese è di nuovo sulla graticola (0, meglio, lo è sempre stato) dopo il pari per 1-1, al ‘Maradona’, contro l’Union Berlino nel match valido per il quarto turno della fase a gironi della Champions League.

Il pari contro i berlinesi non pregiudica minimamente le chance di qualificazione agli ottavi di finale degli azzurri, che potrebbero staccare il pass per la fase a eliminazione diretta anche perdendo, il prossimo 29 novembre, al ‘Santiago Bernabeu’, contro il Real Madrid in caso di contemporaneo ko dello Sporting Braga contro i tedeschi.

Tuttavia, il pari subito in contropiede, con una squadra sbilanciata in avanti, non è andato giù all’esigente piazza napoletana che ora ha un motivo in più per continuare a puntare il dito contro l’ex tecnico giallorosso. Il quale, da parte sua, non fa molto per farsi amare tra quella sorta di ‘damnatio memoriae‘ dell’eredità spallettiana per imprimere il proprio tocco sulla squadra, cervellotiche scelte tattiche e risultati altalenanti.

Comunque, il tecnico francese è in buona compagnia: anche il portiere Alex Meret è nel mirino della critica e dei tifosi che gli imputano la responsabilità dei gol presi nel match contro il Milan.

Ma a differenza del tecnico francese, sempre più solo nella difesa del proprio operato, l’estremo difensore friulano ha trovato un inatteso difensore d’eccezione. Non uno qualsiasi, bensì Luciano Tarallo che di professione fa il preparatore di portieri, quindi uno del mestiere.

Luciano Tarallo: “Per sostituire Meret sceglierei soltanto Szczesny”

Ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’, Tarallo ha bollato come incompetenti coloro bersagliano di critiche Alex Meret per i gol subiti contro il Milan: “Evidentemente non ci vedono: sulla rete di Giroud, Alex non poteva uscire”.

Parole tranchant, che non ammettono replica quelle di Luciano Tarallo che boccia anche l’invocato (da parte della tifoseria azzurra) cambio in porta tra Meret e il giovane Elia Caprile, in forza all’Empoli ma di proprietà del Napoli: “A Bari non tutti lo amano. Ha 21 anni, fa partite discrete, poi fa qualche papera e alla fine si infortuna”.

Insomma, per il preparatore dei portieri, Alex Meret è un vero ‘numero 1’, motivo per il quale per sostituirlo degnamente occorre un portiere di pari valore, uno che sappia fare la differenza. Ma chi? Anche in proposito Luciano Tarallo non ha dubbi: “Per sostituire Meret, io sceglierei soltanto Szczesny: il polacco è uno che fa la differenza alla Juventus“. E se lo dice lui che con i portieri ci lavora tutti i giorni…