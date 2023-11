Taylor Mega fa impazzire Milano: il vestito è cortissimo

Incredibile ma vero: Taylor Mega trova un nuovo modo per stupire tutti, proprio quando chiunque pensava non avesse più assi nella manica da sganciare.

A partire dal 2011 tutti non fanno letteralmente altro che parlare di lei: Taylor Mega si è fatta largo nel mondo dei vip in qualità di imprenditrice e soprattutto nelle vesti di influencer. Troppo limitante dare una definizione di questo fenomeno massmediatico solo in termini di relazioni sentimentali da lei intraprese con personaggi famosi.

Da questo punto di vista gli esperti di gossip le hanno associato i nomi più disparati, a volte pure improbabili: si è vociferato di un rinomato trapper salito agli onori della cronaca grazie alla Dark Polo Gang ovvero Tony Effe, di un capitalista conosciuto al grande pubblico suo malgrado per essere bersaglio di un’imitazione di Maurizio Crozza e infine di Sfera Ebbasta.

Non è comunque un reato affermare che Taylor Mega si sia fatta conoscere da una vasta platea di pubblico grazie alla clamorosa impresa compiuta un anno prima dello scoppio della pandemia, riuscendo nella missione impossibile (Tom Cruise spostati proprio…) di gareggiare sia all’Isola dei Famosi che al Grande Fratello 16 in soli trecentosessantacinque giorni.

Taylor Mega è originaria della meravigliosa località di Carlino, che si trova in provincia di Udine. Viene al mondo sul finire dell’ottobre del 1993, il giorno prima della nascita ufficiale dell’Unione europea con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht. Adotta lo pseudonimo di Taylor Mega, abbandonando il suo vero nome che è in realtà Elisia Todesco: la scelta è di natura commerciale, volta all’apertura di un suo esclusivo brand.

Ancor prima che si disimpegnasse con brillanti prestazioni all’Isola dei Famosi, la vera dicitura del suo nome di battesimo era stata oggetto di aspre polemiche: le veniva infatti attribuito incresciosamente il nome “Elisa”. È stata la stessa Mega a dover intervenire in prima persona per fugare ogni dubbio su come sia stata iscritta all’anagrafe.

I problemi di gioventù e la serenità attuale

Lasciate le dicerie alle spalle, si è poi trasferita in quel di Milano, nel quartiere Brera. Un ambiente tranquillo e sereno per non ricadere in pericolose e deleterie dipendenze, come spesso accade da adolescenti quando si abusa di droghe. La stessa Mega ha affermato di non essere esente da simili episodi, tanto da aver sofferto di attacchi di panico e traumi importanti per tale ragione.

Lasciati i brutti trascorsi alle spalle, ottiene enorme popolarità grazie ad un magistrale utilizzo di Instagram: già nel 2018 aveva abbondantemente superato un milione di follower e per questo è stata richiesta a gran voce al Festival del Cinema di Venezia.

In quest’ultimo post la vediamo inquadrata per le vie della città meneghina. Con il suo sorriso, coadiuvato dalla perfetta didascalia scritta a corredo, ci informa di aver trascorso una bellissima giornata. Splendida, avrebbe detto Vasco. Un’esplosione di gioia e serenità in grado di trasmettere il buon umore a chiunque si imbatta nel post.