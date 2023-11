Milan gelato: salta tutto, tifosi di sasso

Brutte notizie sul mercato per il Milan: si complicano le cose per il grande colpo invernale, ecco tutti i dettagli

Il Milan rialza la testa, ma sul mercato subisce un altro brutto colpo. Non è ancora svanita nei tifosi rossoneri l’adrenalina per la grande prestazione sfoderata, piuttosto a sorpresa, contro il Psg tra le mura amiche. Il successo ha raddrizzato la classifica in Champions e ha regalato soprattutto nuovamente fiducia anche per il campionato.

A far vacillare l’entusiasmo della piazza sono però le ultime notizie di mercato. Arrivano infatti brutte notizie dalla Spagna: il grande colpo che sembrava ormai vicino alla chiusura potrebbe essere saltato definitivamente.

La vittoria con la corazzata allenata da Luis Enrique non aveva fatto in realtà illudere nessuno. Tutti sono consapevoli della forza del Milan, tra i tifosi rossoneri, ma sono anche altrettanto consapevoli dei limiti di una rosa giovane e ancora incompleta.

Per questo motivo in molti auspicavano un arrivo importante sul mercato a gennaio, un giocatore che potesse accendere la luce nei momenti di oscurità e regalare nuova energia a una squadra di talento, ma forse inesperta. L’obiettivo numero uno del club, però, sembrerebbe ormai definitivamente saltato. E per Pioli questo potrebbe diventare un nuovo problema.

Milan, tutto saltato: il grande obiettivo di mercato non arriverà

Oltre al grattacapo legato all’attaccante che dovrebbe, in linea teorica, dare respiro a Olivier Giroud e prendere sulle spalle la sua eredità una volta che avrà deciso di finirla con il calcio giocato, il Milan sembrava alla ricerca di un calciatore che potesse offrire a Pioli un’alternativa anche sulla trequarti.

Un giocatore, per dirla tutta, più affidabile del fin qui evanescente Chukwueze o dell’acerbo Romero. E il nome giusto, per il tecnico rossonero e per molti tifosi, era uno solo: Brahim Diaz.

Tornato a Madrid dopo tre anni di prestito a Milano, il fantasista spagnolo fin qui non sembrava aver convinto troppo Ancelotti e un’intera piazza pronta a scaricarlo nuovamente per fare spazio a qualche calciatore più pronto.

Invece, d’un tratto Brahim è esploso in maniera poderosa, e adesso pensare che il Real possa farlo partire, soprattutto in prestito, appare molto difficile.

Contro lo Sporting Braga, in Champions, l’ex Milan è stato in assoluto uno dei grandi protagonisti, ha messo a segno il gol che ha aperto le marcature e ha soprattutto dimostrato di poter essere un’alternativa importante per il mister di Reggiolo.

I numeri adesso cominciano ad essere dalla sua parte: in Liga può vantare un gol in 109 minuti, in Champions un gol in 83 minuti.

Di fatto, Brahim garantisce una rete a partita. E non è poco, anche se il dato è per il momento ancora poco rilevante, visto lo scarso minutaggio che Ancelotti fin qui gli ha concesso.

Dopo quanto fatto vedere contro il Braga, però, è probabile che per lui lo spazio possa finalmente aumentare. E questo comporterebbe in automatico il crollo di ogni speranza di rivederlo in rossonero. Perlomeno in tempi brevi.