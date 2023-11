Isco boom, futuro in Serie A: firma gratis con la big

Possibile futuro in Serie A per Isco dopo essere rinato al Betis: può firmare a parametro zero con la big

La carriera di Francisco Alarcon Suarez, meglio noto a tutti semplicemente come Isco, sembrava essere arrivata al capolinea lo scorso anno a causa di una condizione fisica non perfetta che ha minato il suo percorso al Siviglia che decise di liberarlo dopo appena tre mesi dal suo arrivo.

Isco è rimasto così fermo per tutta la seconda parte della stagione e qualcuno iniziò a chiedersi se per caso il giocatore non stesse valutando già il ritiro a soli 31 anni.

Tuttavia, il centrocampista ex Real Madrid non si è mai arreso, si è mantenuto in forma ed in estate ha firmato per il Betis Siviglia, ritrovando la gioia di giocare a calcio.

Sotto la guida di un tecnico come Manuel Pellegrini, Isco si è riscoperto come calciatore ed è tornato a farsi ammirare dai tifosi come lo era ai tempi del Real Madrid.

Con la maglia del club biancoverde, Isco ha collezionato 15 presenze stagionali, segnando 3 gol e firmando 2 assist, regalando grandi giocate ed incantando il Benito Villamarin.

L’Andalusia, stavolta, sembra stia facendo benissimo a Isco che sta tornando ad accendere le sirene di mercato, considerato che il suo contratto è in scadenza a giugno 2024.

Un mercato che potrebbe portare l’ex Real in Serie A a zero il prossimo anno, precisamente a Torino dove potrebbe essere offerto alla Juventus di Allegri, da sempre suo grande estimatore.

Juventus, colpo Isco possibile: può arrivare a parametro zero

Isco è sempre stato un giocatore che alla Juventus è piaciuto molto. I bianconeri sono sulle sue tracce fin dai suoi ultimi anni al Madrid senza mai intavolare però una trattativa, ma adesso le cose sono cambiate e lo spagnolo potrebbe essere una clamorosa opportunità di mercato.

Completamente rinato al Betis Siviglia,Isco è tornato a stuzzicare la dirigenza bianconera e il centrocampista potrebbe arrivare a parametro zero il prossimo anno.

Il giocatore ha il contratto in scadenza e intermediari potrebbero proporlo ai bianconeri da febbraio in avanti per fargli firmare l’ultimo e importante contratto della sua carriera.

Allegri è un grande estimatore di Isco, ha speso spesso delle parole importanti per lui e sarebbe di certo felice di poter realizzare il desiderio di poterlo allenare alla Juventus.

Prima, però, bisognerà vedere cosa vorrà fare il Betis con il giocatore e non è da escludere che il club andaluso possa offrirgli il rinnovo, soprattutto qualora dovesse continuare ad avere questo rendimento fino a fine anno.