Li prende tutti Simeone, Allegri e la Juve sbattuti fuori

Massimiliano Allegri e la Juventus con un pugno di mosche in mano: li prende tutti il ‘Cholo’ Simeone. Ecco tutti i dettagli

L’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, fresco di rinnovo del contratto fino al 2027, ha seppellito sotto 6 gol il malcapitato Celtic Glasgow e ora comanda il girone E di Champions League con un punto di vantaggio sulla Lazio che con il 200esimo gol in maglia biancoceleste dell’eterno Ciro Immobile ha regolato il Feyenood, scivolato al terzo posto a meno due dai rojiblancos.

Pronto riscatto dei colchoneros dopo il passo falso in casa del Las Palmas (ko per 2-1) nell’ultimo turno di Liga che li fatti precipitare a meno 6 dalla vetta occupata dal sorprendente Girona (anche se devono recuperare il match contro il Siviglia) nonché il miglior viatico verso l’ufficializzazione del rinnovo che renderà il ‘Cholo’, in carica dal 2011, più di una bandiera, una vera e propria istituzione del club rojblanco.

Trattativa, quindi, di fatto chiusa, come confermato dal Presidente dell’Atletico Madrid, Cerezo, (“Sarà presto realtà perché è ciò che tutti vogliamo. Siamo praticamente d’accordo”, con il relativo annuncio che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Comunque, per mettere il suo autografo in calce al rinnovo del suo contratto in essere Simeone ha avanzato alcune richieste di mercato che, tra l’altro, lo fanno entrare in rotta di collisione con la Juventus.

In cima alla lista dei desideri del tecnico argentino c’è Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Tuttavia, non sarà semplice convincere gli Spurs a lasciar partire il 28enne danese visto che già l’estate scorsa l’assalto dei colchoneros non è andato a buon fine.

Hojbjerg e Partey nel mirino di Simeone

Secondo quanto come riportato da ‘El Gol Digital‘, Simeone ha già pronto il piano B, quel Thomas Partey che è una sua vecchia conoscenza: è stato proprio il ‘Cholo’, infatti, a dare fiducia e minuti al centrocampista ghanese quando ancora militava nella cantera dell’Atletico Madrid e che nel 2020 è passato all‘Arsenal che per ingaggiarlo ha versato nelle casse dell’Atletico l’importo della sua clausola rescissoria.

Ma dopo la scorsa stagione da intoccabile per Mikel Arteta, in questa Partey sta trovando poco spazio tanto che, per nulla soddisfatto del suo attuale minutaggio, ha già attivato il proprio agente in quanto ha intenzione di cambiare aria.

Un’occasione, dunque, che il ‘Cholo’ difficilmente si lascerà sfuggire anche perché Partey è un suo pallino come lo è di Max Allegri che pensa al ghanese dell’Arsenal e al danese del Tottenham per rinfoltire un centrocampo bianconero orfano di Nicolò Fagioli e Paul Pogba, out per le note vicende extra-campo in cui sono coinvolti.

Insomma, così come faceva quando da calciatore vestiva le maglie della Lazio e dell’Inter, Diego Simeone potrebbe castigare la Juve scippandole uno dei suoi obiettivi di mercato per la sessione di gennaio di mercato.