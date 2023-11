Garcia out: il Napoli prende la sorpresa della Serie A

Rudi Garcia out, è destinato ad andare via: il Napoli può prendere in panchina la sorpresa della serie A. De Laurentiis lavora all’operazione, i tifosi sono col fiato sospeso

Il Napoli sta vivendo una stagione di alti e bassi, dopo l’annata trionfale dello scorso campionato conclusasi con lo scudetto dopo 33 anni. Le difficoltà erano prevedibili e dietro l’angolo, spesso però forse si è andati oltre. Il più criticato è sicuramente Rudi Garcia, finito nel vortice delle critiche a causa di alcuni passi a vuoto di troppo degli azzurri, specialmente contro le big.

L’ex Roma una settimana è in discussione e una no, segno dell’instabilità che c’è in casa Napoli di questi tempi. Ad ogni modo anche se dovesse riuscire a completare la stagione (cosa ad oggi non facile da pronosticare) il prossimo anno sicuramente Garcia non sarà più l’allenatore del Napoli.

De Laurentiis ha già iniziato il casting e anche se non cambierà in corso nel caso la situazione non precipiti, lo farà la prossima estate.

Il patron azzurro, incassato il no di Antonio Conte durante la sosta di ottobre, ci riproverà sicuramente per l’ex Ct. Ma sta valutando anche nuovi profili come lo è ad esempio una delle sorprese della serie A che può arrivare al Napoli la prossima stagione, Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza è destinato ad una grande carriera e difficilmente il Monza riuscirà a trattenerlo ancora in Brianza, specialmente se dovesse fare un’altra grande stagione.

Garcia out, il Napoli prende Palladino

Palladino tra l’altro è napoletano, nativo di Mugnano ed è molto legato alle sue origini. Per lui si tratterebbe di un onore fare lo step in avanti proprio nella squadra della sua città. Da giocatore non ha mai militato nel Napoli, nemmeno nelle giovanili (è stato un prodotto della Juventus), può farlo da tecnico. De Laurentiis l’ha messo nel proprio mirino e può davvero essere lui l’erede di Garcia.

Naturalmente parliamo di una trattativa possibile solo la prossima in estate perché al momento il tecnico è ben saldo sulla panchina del Monza e Galliani potrà liberarlo solo a giugno. Ad ogni modo il futuro di Garcia è già segnato, comunque vadano gli impegni al rientro dalla sosta, dopo le forti polemiche degli ultimi giorni. Il tecnico francese è stato scaricato da tutti, è un esonerato che allena. Seppur ancora per poco…