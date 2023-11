La Juve affonda il colpo: che regalo per Allegri

La Juventus sfida l’Inter mentre il Football director Giuntoli è al lavoro in vista del prossimo calciomercato di gennaio

C’è una Juventus che lavora dietro le quinte con l’obiettivo di rendere sempre più forti e competitive squadra e società. Massimiliano Allegri si è esposto pubblicamente affermando in conferenza stampa di non avere bisogno di ulteriori innesti a gennaio. Il gruppo costruito nel tempo grazie a un lavoro attento e meticoloso deve restare così com’è.

Il ragionamento in sé non fa una piega: l’allenatore di una squadra che funziona e che ‘rischia’ di competere per lo scudetto non può non pensare in questi termini. Ma la stagione è lunga, faticosa e ricca di potenziali insidie.

Il football director Cristiano Giuntoli è convinto, al contrario del tecnico livornese, che con un paio di acquisti di alto profilo e potendo gestire un solo impegno a settimana, la Juventus possa realmente competere per il tricolore fino alle ultime battute di questo campionato.

Per questo motivo le parole di Allegri vengono prese in considerazione solo fino a un certo punto. L’ex ds del Napoli è infatti da tempo alla ricerca di un centrocampista di qualità per rimpolpare il reparto sguarnito dalle squalifiche di Pogba e Fagioli.

Juventus, non solo il centrocampista: Giuntoli vuole un grande talento offensivo

Il nome più gettonato in questi ultimi giorni è quello di Kalvin Phillips, il mediano inglese che non trova spazio nel Manchester City di Pep Guardiola. Ma Giuntoli ha in mente di regalare ad Allegri un altro gioiello proveniente dalla Premier League: trattasi di Jadon Sancho, giovane attaccante esterno dal talento cristallino sfiorito improvvisamente nel Manchester United.

L’ex Borussia Dortmund, che da tempo non si allena più con la prima squadra per volontà di Erik ten Haag, non vede l’ora di cambiare aria e i Red Devils sono pronti ad accontentarlo già a gennaio.

La Juventus è da tempo sul giovane attaccante inglese ma deve guardarsi da una concorrenza tanto ristretta quanto agguerrita: il Chelsea infatti è intenzionato ad ingaggiare Sancho investendo subito una cifra importante.

I Blues dispongono di risorse superiori alla Juve che dal canto suo può convincere il giocatore garantendogli una centralità nel progetto tecnico e la possibilità concreta di disputare la Champions League nella prossima stagione. Giuntoli vuole il doppio colpo ‘made in England‘, i tifosi bianconeri sognano il colpaccio sul mercato e lo Scudetto, con annessa beffa all’Inter.