Milan, manca solo l’annuncio: firmerà un triennale

Il club rossonero, oltre a guardare il mercato, pensa anche a trattenere i suoi pezzi migliori: è in arrivo la tanto sospirata firma

È ormai consuetudine, tanto per i piccoli quanto per i grandi club del calcio italiano, cercare i cosiddetti talenti ‘esotici’ in giro per il mondo. Con i vari scout protagonisti di viaggi transoceanici alla ricerca della nuova perla brasiliana, o del nuovo fenomeno argentino, o spingendosi addirittura fino a lidi pressoché sconosciuti, parlando di tradizioni calcistiche.

Spesso però, alcuni grandi talenti i club li hanno in casa. Basta farli crescere, proteggerli dalle pressioni esterne, dalle lusinghe economiche di facili guadagni e, soprattutto, legandoli a sé con un contratto che possa perlomeno scoraggiare il possibile assalto delle superpotenze europee. Questa è l’intenzione dichiarata del Milan per il classe 2008 che appare davvero come un predestinato.

Dopo aver incantato l’Europa intera con l’incredibile rovesciata volante messa a segno nel match di Youth League tra la formazione rossonera e i pari età parigini – col video del gol diventato virale da subito – Francesco Camarda è sulla bocca di tutti.

L’ancora 15enne milanese fa già parte, con due anni di anticipo, della Primavera di Ignazio Abate, con la quale ha già realizzato 7 gol: 1 in campionato, 3 in Coppa Italia e altri 3 in Youth League. Per non parlare delle mirabili prestazioni con la nazionale di categoria, di cui è assolutamente una delle stelle.

Legato al Milan, data la sua età, da un contratto non professionistico, Camarda è già finito sull’agenda di mercato dei grandi club europei. Ma Furlani e Moncada hanno un piano.

Camarda, ecco il piano del Milan per il suo fenomeno

Tanto negli uffici di Via Aldo Rossi quanto sui campi di Milanello, l’imperativo è uno solo: non commettere l’errore fatto dall’Inter con Cesare Casadei, il gioiello della Primavera di Cristian Chivu ceduto l’anno scorso al Chelsea sebbene per la ragguardevole cifra di 15 milioni. Dopo aver incantato al Mondiale Under 20, di cui è stato eletto MVP, il tuttocampista classe 2003 si sta ben destregggiando in prestito al Leicester, nella Serie B inglese.

Per Camarda, cinque anni più piccolo dell’ex nerazzurro, è ancora presto per parlare di Serie A o Serie B, sebbene il piano di Pioli e soci, in accordo con mister Abate, sarebbe quello di farlo esordire in prima squadra prima della fine della stagione.

Nel frattempo però, c’è da pensare al contratto, che verrà sottoposto all’attenzione del ragazzo dopo il 10 marzo del 2024, quando compirà 16 anni. Le norme federali non consentono accordi, con calciatori minorenni, che superino i tre anni di durata, e questo è ciò che intanto vuole fare il Milan per legare a sé il calciatore quanto meno fino al 2027.

Un investimento deciso, invocato a gran voce anche dai tifosi, che sperano di aver trovato, in casa propria, colui che scriverà altre pagine gloriose nella storia del blasonato club meneghino.

