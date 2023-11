Non gioca mai nel top club: la Juventus è pronta a prenderlo

Forte del secondo posto in classifica la Juventus è pronta ad intervenire sul mercato: assalto all’esubero del top club europeo

Una pausa per prendere fiato, ma soprattutto prepararsi a quel che sarà lo scontro decisivo: la Juventus è tornata lassù, al vertice della classifica di Serie A e punta a salire ancora e superare l’Inter al primo posto.

Allegri respinge la pressione, parla di obiettivo Champions, ma è certo che a vedere il primato così da vicino i bianconeri non potranno che farsi ingolosire. Ed allora il derby d’Italia in programma il prossimo 26 novembre sarà una partita spartiacque che darà indicazioni chiare su quel che saranno i reali obiettivi stagionali. Vincere significherà buttare via la maschera e candidarsi in maniera seria allo scudetto.

Un’eventualità che avrebbe anche una conseguenza sul calciomercato: a gennaio a quel punto, la società non potrà fare a meno che intervenire per arricchire e potenziare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Interventi mirati, con la priorità al centrocampo viste le squalifiche di Fagioli e Pogba, andando a caccia di occasioni che potrebbero esserci anche in altri reparti.

Ed allora occhi sugli esuberi delle big europee con un nome che potrebbe fare proprio al caso della società piemontese.

Calciomercato Juventus, occhi su Badiashile: i dettagli

Benoit Badiashile non è un nome nuovo per la Juventus. I bianconeri lo hanno seguito anche ai tempi del Monaco, costretti poi ad arrendersi allo strapotere economico della Champions con il difensore francese finito al Chelsea.

Peccato che l’arrivo di Pochettino sulla panchina dei Blues abbia significato anche tanta panchina per il 22enne di Limoges. Complice anche alcuni problemi fisici, Badiashile non ha praticamente mai visto il campo. Una sola presenza per lui in questa stagione, in Carabao Cup per un totale di sessantuno minuti giocati.

Troppo poco per chi è costato 38 milioni di euro appena dieci mesi fa ed allora i Blues potrebbero pensare di cederlo, magari in prestito, per consentirgli di giocare e rivalutare al contempo l’investimento. Una scelta che intrigherebbe non poco la Juventus: i bianconeri potrebbero provare a portare il calciatore in Serie A per rinforzare il proprio reparto arretrato.

Un affare che potrà essere chiuso alle giuste condizioni: per Badiashile, infatti, la Juve può puntare sul prestito, magari con un diritto di riscatto al termine della stagione se il calciatore dovesse tornare quello ammirato in Ligue 1. L’ipotesi è sul tavolo, Giuntoli ci riflette: potrebbe essere l’occasione giusta per continuare a sognare lo scudetto.