Vince ma non basta: clamoroso esonero nel campionato italiano

L’esonero è stato ufficializzato a sorpresa, la vittoria non è bastata a un tecnico per salvare una panchina ed è già scelto il sostituto

Il cambio in panchina arriva in maniera imprevista, nei giorni scorsi non c’erano stati dei segnali per un eventuale avvicendamento di allenatori. Dopo aver conquistato i tre punti, c’è stato questo incredibile colpo di scena.

Il campionato italiano ha spesso abituato a situazioni impreviste, il cambio di un allenatore dopo aver vinto in trasferta è quanto meno un po’ bizzarro. L’esonero è stato confermato dalla società che ha già scelto il nuovo allenatore, i tifosi sono rimasti quanto meno perplessi per questo terremoto all’interno della squadra.

I risultati in campo non erano da buttare, la squadra è in piena lotta per la promozione ma la dirigenza vuole evidentemente di più. La società punta su un ex campione del mondo, il Como ha scelto in panchina Cesc Fabregas.

Fabregas in panchina, colpo di scena a Como

L’allenatore spagnolo subentra a Moreno Longo sulla panchina dei lariani, la squadra sabato aveva conquistato i tre punti battendo l’Ascoli con un gol di Cutrone. La trasferta vittoriosa non ha salvato Longo e ha portato ora all’avvicendamento con l’ex centrocampista, che aveva chiuso la sua carriera da calciatore proprio in biancazzurro.

Fabregas è il nuovo allenatore del Como, la pausa per le nazionali servirà al neo tecnico per portare il suo stile in allenamento e impostare meglio dal punto di vista tattico e tecnico i calciatori a sua disposizione.

Il Como negli ultimi anni ha investito molto, portando diversi elementi importanti in cadetteria.

Nella scorsa stagione il Como ha mantenuto la categoria, Fabregas per altro ha giocato nei lariani concludendo la carriera senza grossi spunti in campo e frenato da tanti problemi fisici.

Lo spagnolo aveva ammesso come il suo obiettivo sarebbe stato quello di allenare, nessun tifoso aspettava di certo una promozione così improvvisa e dopo per altro aver vinto una gara in trasferta.

Fabregas lascia la compagine primavera, allenata in questa prima parte di stagione, per tornare in prima squadra, il Como non si nasconde più.

L’obiettivo dei lariani, a questo punto, sembra la promozione diretta in Serie A, il Como manca dalla massima categoria dal 2003. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona avrà un compito durissimo, la Serie B non è un campionato tecnico con i chi ha fatto la storia del calcio, Pirlo ne sa qualcosa con la Sampdoria.