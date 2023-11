Ultimatum Roma: rescissione consensuale

La Roma è pronta a dire addio a uno dei suoi titolarissimi: decisione quasi a sorpresa, ecco tutti i dettagli

La società giallorossa valuta la situazione, la rescissione nella Roma sarebbe un colpo di scena anche per i tifosi. Il club pensa a un ultimatum per capire se ci sono dei margini e risolvere tutto per il meglio.

Il pari nel derby contro la Lazio non ha soddisfatto nessuno, l’ambiente giallorosso è sempre in fibrillazione. Una vicenda in rosa sta cominciando a prendere sempre più peso, la Roma non ha più certezze su uno dei big. In questa stagione il suo apporto è stato davvero minimo.

Mourinho non lo ha a disposizione, la società valuta tutto ed è pronta a un colpo di scena importante. La rescissione consensuale sarebbe la mossa per capire fin dove arriverà questa situazione, l’ipotesi di un ultimatum sta crescendo proprio in queste ore.

Smalling addio alla Roma, cos’è successo

Il difensore inglese è il maggior indiziato per una partenza anticipata da Roma. La società non è assolutamente soddisfatta di quanto sta accadendo, nell’ultima stagione Smalling ha visto poco il campo. Ha giocato nelle prime gare di campionato e poi è entrato in infermeria, senza più dare certezze sul suo rientro.

La situazione è quasi paradossale, la Roma ha sempre una squadra molto corta in difesa e l’impegno di Smalling sta venendo meno. Mourinho sta giocando spesso in emergenza difensiva, ha arretrato Cristante come libero ma sa di non poter andare avanti così in questa stagione.

La Roma proverà un ultimo approccio con Smalling, chiarendo una volta per tutte le sue condizioni e cercando di stabilire un percorso che possa portarlo in campo definitivamente.

I giallorossi puntavano sul recupero di Smalling per il derby, ciò non è stato possibile e ora si tenterà con un altro appuntamento per rivederlo giocare in difesa.

I giallorossi attendono il centrale inglese per dopo la sosta delle nazionali, la previsione sarà di vedere Smalling in campo a fine novembre in quanto non ha lesioni, ma è fin troppo cauto sul suo impiego sentendo ancora qualche dolore fisico.

L’eccesso di prudenza sembra contro producente, se l’infortunio proseguirà a lungo allora non si esclude come la società e gli agenti del calciatore (in scadenza nel 2025) vaglierebbero una rescissione per chiudere in anticipo l’avventura di Smalling a Roma.