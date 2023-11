Juventus, svelato il futuro del club: il grande ex gela i tifosi

La Juventus deve puntare a vincere lo scudetto ma le dichiarazioni del suo ex giocatore adesso preoccupano i tifosi. Ecco le sue dichiarazioni

La Juventus sarà chiamata, al ritorno dalla pausa per gli impegni delle nazionali, ad affrontare l’Inter: si tratterà già di un vero e proprio scontro diretto per Massimiliano Allegri e i suoi. Tanto passerà, quindi, per il big match dell’Allianz Stadium di domenica 26 novembre alle ore 20:45, anche se un grande ex bianconero è già (quasi) certo di cosa potrà accadere nel prossimo futuro.

Massimiliano Allegri e i suoi non devono quindi commettere passi falsi in casa propria contro l’Inter al rientro in campo dopo la sosta per le nazionali.

L’obiettivo in questa stagione senza coppe europee deve infatti per forza di cose quello di vincere lo scudetto. E giocare tendenzialmente una volta a settimana, può permettere di preparare al meglio i singoli match.

La sfida con l’Inter appare perciò già accesissima: i nerazzurri sono attualmente primi in classifica di Serie A con 31 punti, ma i bianconeri restano dietro solamente di due punti (a 29) per mettere quanta più pressione possibile.

Di questa situazione ha parlato un grande ex bianconero, Claudio Marchisio. Le sue parole, però, da un lato hanno lasciato perplessi e preoccupati i tifosi della Juventus.

Juventus, l’ex Claudio Marchisio parla del futuro del club e della sfida con l’Inter: i tifosi sono tutti all’ascolto e meditano su quanto dichiarato

Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni di ‘Radio TV Serie A’ e ha dichiarato: “Come detto da Massimiliano Allegri, è importante che la Juventus sia rimasta in scia all’Inter e che sia davanti alle altre pretendenti per tornare in Champions League, che è l’obiettivo stagionale dichiarato. Alla lunga, però, penso che questo gioco qua non riuscirà a farti stare al passo dell’Inter“.

“Quella di Simone Inzaghi – ha continuato l’ex centrocampista della Juventus – è una grandissima squadra con grandissime qualità e certezze nel gruppo. E lo sta dimostrando. Non solo in Champions League ma anche in Serie A, come visto a San Siro contro il Frosinone. Alla Juventus preoccupano un po’ le troppe giornate passate senza i gol degli attaccanti”.

Per Marchisio, opinionista pure di Prime, l’apporto fondamentale deve arrivare dagli attaccanti: senza di loro, alla lunga, il percorso potrebbe infatti farsi più complicato.