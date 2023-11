Caroline Aquino illegale: scatto pazzesco in spiaggia

Attrice affermatissima in tutte le nazioni di idioma ispanico ma non solo, Caroline Aquino ha ormai raggiunto la piena maturazione artistica

Discendente da una famiglia di architetti e ricchi amministratori delle distillerie Seagram, pur essendo nata nel 1986 a Santo Domingo nella Repubblica Dominicana, Caroline Aquino passa l’infanzia in quel di New York fra il lusso e l’agiatezza.

Già da ragazzina capisce che il teatro è la strada che vuole percorrere: a tredici anni inizia ad apparire sui primi palcoscenici.

La transizione dal teatro al cinema non è semplice: il primo provino a cui prende parte per un ruolo sul grande schermo è in Rebecca – La prima moglie, ma essendo solo una sedicenne viene valutata troppo giovane per interpretare Mrs. DeWinter. Il colpo incassato è per forza di cose duro, tuttavia il suo talento congiunto al forte temperamento non passa inosservato agli occhi delle case di produzione.

Si rifà quindi iniziando a rivestire ruoli da coprotagonista in pellicole minori, fino alla definitiva consacrazione nel 2017, grazie al film El Plan Perfecto diretto da Roberto Angel Salcedo.

La trama è incentrata su un gruppo di magazzinieri che vengono truffati e accusati di furto. Braccati dalle forze dell’ordine, devono fuggire e al contempo escogitare un piano per rivelare la verità.

Il prosieguo della carriera, a cavallo tra gli anni Dieci e gli anni Venti, è stato piuttosto discontinuo per Aquino, che in questo lasso di tempo ha alternato lavori che hanno riscontrato scarso interesse fra il grande pubblico a film di comprovato rilievo artistico.

Nel 2022 torna ad esprimersi su buoni livelli, frutto anche di un enorme sforzo che comporta un esorbitante dispendio di energie fisiche. Nel corso dello stesso anno infatti recita in due differenti film, una full immersion non stop che se non altro le ha garantito di venir adeguatamente ripagata sotto ogni punto di vista dei suoi sacrifici.

Il primo fra questi è Flow Calle, per la regia di Frank Perozo: una cantante di musica indie, proveniente da un quartiere povero e di bassa estrazione sociale, attraversa amore e dolore nel suo cammino verso il successo. Se vogliamo, una metafora della vita stessa di Caroline Aquino.

Il ritorno al successo in grande stile

Il secondo è invece La Trampa, sempre sotto la sapiente direzione di Perozo: qui zio e nipote cercano di riprendersi le loro terre dal proprietario di un casinò corrotto mentre contemporaneamente un agricoltore è costretto a pagare l’enorme debito del figlio giocatore d’azzardo. Entrambi le annose questioni hanno la stessa origine e porteranno il tutto ad un intrecciato sviluppo.

Quest’anno invece Caroline Aquino si è concessa del meritato riposo, lontana da ciak e cineprese: sul suo profilo Instagram la vediamo infatti in spiaggia, a godersi il sole della sua terra natia. Da sottolineare inoltre la didascalia utilizzata a corredo, scritta nella sua lingua madre: “Fai quello che senti, non siamo qui per sempre”.

Un bellissimo invito a cogliere appieno la vita e a gustarsela tutta ogni singolo giorno, segno di come evidentemente avesse necessità di staccare per un po’ dalla frenetica routine di lavoro.