Ancora Calciopoli, allarme Juve-Inter: “Stupidaggini, sono solo”

Calciopoli continua ancora, anche se a distanza di anni, a tenere banco: c’è stato un nuovo scontro tra Juve e Inter. Ecco cos’è successo

A distanza di anni si continua ancora a parlare di Calciopoli come se questa fosse una vicenda destinata a non passare mai di moda. Ancora una volta sono state chiamate in causa la Juventus e l’Inter con un botta e risposta che rende evidente come certi malumori non siano mai passati. E forse mai passeranno.

Solamente qualche giorno fa, Massimo Moratti ha infatti dichiarato a ‘La Gazzetta di Parma’: “Calciopoli? È stato un colpo al cuore per tutto il movimento. Anni difficili per tutti, ma soprattutto per noi, privati di vittorie che avevamo meritato sul campo. Da quel periodo terribile ne uscimmo umiliati. In quegli anni vivemmo la sensazione di far parte di un gioco più grande di noi, dove tutto era deciso secondo regole delle quali eravamo all’oscuro“.

“Partecipavamo – ha aggiunto l’ex numero uno nerazzurro – al campionato, si può dire, per niente: una sensazione opprimente. Ma Calciopoli non è stata una sorpresa. La sorpresa era il muro di omertà che gran parte del calcio aveva costruito per anni intorno a questa vicenda”. E proprio a queste parole ha voluto rispondere Luciano Moggi.

Moggi risponde a Moratti su Calciopoli: “Dalla bocca di Moratti stupidaggini!”

Luciano Moggi, sentitosi chiamare in causa con la sua Juve del tempo, ha voluto perciò contrattaccare parlando a ‘Radio Bianconera’: “Moratti? Sotto la sua giurisdizione è stato fatto un passaporto falso per Recoba, che è diventato comunitario quando era extra comunitario. Sotto la sua direzione, è stato chiesto a Bertini di far vincere l’Inter in una semifinale di Coppa Italia. Il procuratori federale, Palazzi, raccontava che l’Inter era la società aveva più problemi di tutti per il comportamento illegale del suo presidente Facchetti”. E non è di certo finita qui…

“Noi diciamo il contrario – ha continuato Moggi – ed è provato il contrario con discorsi aleatori senza nessun costrutto. Io ho provato ciò che ho detto in aula con documenti. A me hanno stufato completamente e non tollero più queste accuse nei confronti della Juve. Sono solo che io difendo la Juve: non posso sentire dalla bocca di Moratti stupidaggini di questo tipo, perché loro sono quelli che hanno avuto dei problemi di reato, andato in prescrizione”.

Insomma, l’ex bianconero ci è andato già pesante e non è da escludere il fatto che adesso possa arrivare una nuova risposta, a quanto affermato, dallo stesso Moratti. Non resta che attendere.