Lascia la Capitale gratis: ha già detto sì

L’asso lascia Roma e la Capitale a parametro zero: ha già detto sì ad un club estero, i tifosi e l’allenatore sono senza parole

Il derby della Capitale che si è giocato domenica scorsa potrebbe essere stato uno degli ultimi per uno dei giocatori più talentuosi che era in campo: può andare via presto. Lasciando così la Capitale e Roma gratis, a parametro zero. Ci sarebbe già stato un sondaggio con un club estero.

Parliamo dell’attaccante brasiliano della Lazio, Felipe Anderson, un autentico stakanovista per Sarri che fin qui l’ha sempre utilizzato in tutte le partite della sua gestione.

Da quando nell’estate 2021 i due si sono ritrovati nella Capitale biancoceleste (per il brasiliano un ritorno dopo averci già giocato dal 2013 al 2018) il tecnico ha sempre schierato l’esterno che sia dal 1′ o qualche volta lo ha sganciato dalla panchina. Ma mai una partita saltata per infortunio o squalifica. Un’incredibile striscia che continua ancora oggi.

All’orizzonte, però, ecco stagliarsi sinistri presagi per il club capitolino.

Felipe Anderson non rinnova, può andare via gratis: un club estero su di lui

Il contratto del calciatore scade il prossimo giugno e al momento non ha trovato un accordo per il rinnovo. Si diceva fosse una pura formalità, ma le notizie degli ultimi giorni non lasciano tranquilli i tifosi né la società.

Dopo essere diventato padre per la prima volta proprio lunedì scorso, Felipe Anderson avrebbe ricevuto una proposta concreta di rinnovo da parte di Lotito con un ingaggio che passerebbe dagli attuali 2,8 milioni di euro a stagione a circa 3,5 raggiungibili tramite bonus.

L’ex Santos però ha preso tempo. Eloquente a questo punto la volontà di un addio. Potrebbe esserci l’idea di andare a provare qualche meta esotica come l’Arabia Saudita o tornare in patria, in Brasile, magari al Santos. Ma dietro potrebbe esserci anche un altro club.

In Spagna infatti si parla del Betis Siviglia di Manuel Pellegrini che avrebbe messo nel proprio mirino il giocatore brasiliano. Il secondo club di Siviglia, dove l’anno scorso ha giocato Luiz Felipe altra vecchia conoscenza laziale, potrebbe presto fare la propria offerta al brasiliano e spingerlo a non rinnovare con la Lazio per provare una nuova esperienza, la prima in Spagna della sua carriera.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI