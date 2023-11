Scartato dal Real Madrid: se lo prende l’Inter

Beppe Marotta è pronto a regalare a Inzaghi un grandissimo colpo: niente più Real, il suo passaggio all’Inter può prendere subito forma

Dopo una stagione decisamente importante nella quale è stato sfiorato il sogno Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi sembra aver finalmente cambiato passo maturando ulteriormente rivelandosi già una delle squadre più forti e competitive in ambito europeo.

Il calciomercato estivo ha certamente regalato non poche soddisfazioni ai tifosi dell’Inter che si sono visti recapitare alla Pinetina profili richiestissimi in Italia ed Europa. Da Sommer che non sta facendo rimpiangere assolutamente Onana, passando per Frattesi per finire soprattutto a Marcus Thuram.

Il centravanti francese, che ha firmato a zero, ha scelto i nerazzurri che adesso gongolano: perchè il figlio d’arte, al fianco di Lautaro, ha dimostrato doti fuori dal comune. Intanto in casa Inter si guarda con ottimismo al futuro e, al di là della vetta in Serie A temporaneamente conquistata prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, il pensiero è già fisso alle prossime mosse di mercato da compiere tra gennaio e giugno.

Durante la sessione invernale potrebbe anche arrivare un nuovo attaccante, visto lo scarso rendimento di Sanchez e l’infortunio che ha tenuto fino ad ora ai box Arnautovic. Ma è in ottica estiva che Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero architettando dei programmi che potrebbero arricchire l’attacco di Simone Inzaghi: l’assist arriva direttamente da Madrid.

Scarto ‘galactico’ per Inzaghi: niente più Real

In tal senso, il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ fa il punto per una delle ultimissime idee che la dirigenza dell’Inter ha partorito e che per giugno potrebbero clamorosamente finire nero su bianco, nell’ambito di uno svecchiamento della rosa interista.

Al club lombardo piace tantissimo il brasiliano Reiner, polivalente attaccante che è ancora sotto contratto con il Real Madrid nonostante le ‘Merengues’ non siano più interessate a puntare su di lui.

Dopo Borussia Dortmund e Girona, però, il 21enne verdeoro sembra aver trovato la sua dimensione ideale proprio in italia. Perchè il prestito al Frosinone, dove Reiner sta mostrando grandi cose, potrebbe seriamente aver convinto l’Inter ad un probabile assalto nella sessione estiva di calciomercato.

Il gioiello classe 2002 è ormai uno scarto per la dirigenza dei ‘Blancos’ e quindi Marotta, quando il prestito annuale coi ciociari sarà finito, potrebbe farsi avanti per portarlo a Milano. Reiner, che il Real ha pagato ben 30 milioni al Flamengo nel gennaio 2020, ha fino ad ora segnato 2 gol e firmato 2 assist vincenti nelle 6 presenze collezionate con la squadra giallazzurra.